Украинцы сами не знают, за что платят: как узнать детали своего тарифа у lifecell, Vodafone или Киевстар

Украинские мобильные операторы меняют не только цены своих тарифных планов, но нередко и их наполнение. Они, конечно, рассылают абонентам соответствующие сообщения. Однако те их часто игнорируют, воспринимая как спам. Так что в определенный момент может оказаться, что абонент даже не в курсе, за что каждый месяц платит оператору.

Но, к счастью, это просто изменить. Украинцам рассказали, как узнать условия своего тарифа независимо от того, клиентами какого оператора они являются – lifecell, Vodafone или Киевстар.

lifecell

Пользователям сотовой связи от lifecell для выяснения всех подробностей своего тарифного плана нужно лишь набрать комбинацию *141#. Таким образом можно:

узнать, как сменить тарифный план;

ознакомиться с предложениями по роумингу.

Чтобы перезаказать пакет услуг по действующему тарифу, абоненты могут набрать комбинацию *700#. Кстати, таким же образом можно перезаказать пакет не только для себя, но и для любого другого абонента, например родственника или друга.

Vodafone

Абоненты Vodafone информацию об условиях своего тарифного плана могут уточнить сразу несколькими способами:

воспользовавшись комбинацией *101#;

набрав номер 111*1.

Если же абонент захочет проверить, до какого числа действует его пакет услуг и сколько минут, СМС или гигабайтов у него осталось, может набрать *101*4#.

Киевстар

Абонентам самого массового в Украине оператора также доступны несколько вариантов для получения информации о своем тарифном плане. В частности:

набор комбинации *100*01*2#;

номера 466*66;

уточнение на сайте в разделе «Тарифы»;

в мобильном приложении «Мой Киевстар».

Если у абонента преждевременно закончились минуты или другие услуги в пакете, он может не ждать, пока истечет срок его действия, а сразу заказать новый. Чтобы это сделать, необходимо: