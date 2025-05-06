Украинцы сами не знают, за что платят: как узнать детали своего тарифа у lifecell, Vodafone или Киевстар
Отечественных абонентов проинструктировали, как контролировать обновления в своих тарифных планах и менять пакеты услуг, если они перестали быть выгодными.
Украинские мобильные операторы меняют не только цены своих тарифных планов, но нередко и их наполнение. Они, конечно, рассылают абонентам соответствующие сообщения. Однако те их часто игнорируют, воспринимая как спам. Так что в определенный момент может оказаться, что абонент даже не в курсе, за что каждый месяц платит оператору.
Но, к счастью, это просто изменить. Украинцам рассказали, как узнать условия своего тарифа независимо от того, клиентами какого оператора они являются – lifecell, Vodafone или Киевстар.
lifecell
Пользователям сотовой связи от lifecell для выяснения всех подробностей своего тарифного плана нужно лишь набрать комбинацию *141#. Таким образом можно:
- узнать, как сменить тарифный план;
- ознакомиться с предложениями по роумингу.
Чтобы перезаказать пакет услуг по действующему тарифу, абоненты могут набрать комбинацию *700#. Кстати, таким же образом можно перезаказать пакет не только для себя, но и для любого другого абонента, например родственника или друга.
Vodafone
Абоненты Vodafone информацию об условиях своего тарифного плана могут уточнить сразу несколькими способами:
- воспользовавшись комбинацией *101#;
- набрав номер 111*1.
Если же абонент захочет проверить, до какого числа действует его пакет услуг и сколько минут, СМС или гигабайтов у него осталось, может набрать *101*4#.
Киевстар
Абонентам самого массового в Украине оператора также доступны несколько вариантов для получения информации о своем тарифном плане. В частности:
- набор комбинации *100*01*2#;
- номера 466*66;
- уточнение на сайте в разделе «Тарифы»;
- в мобильном приложении «Мой Киевстар».
Если у абонента преждевременно закончились минуты или другие услуги в пакете, он может не ждать, пока истечет срок его действия, а сразу заказать новый. Чтобы это сделать, необходимо:
- набрать номер 477*202;
- воспользоваться приложением «Мой Киевстар»;
- позвонить в контакт-центр оператора;
- обратиться к консультанту магазина «Киевстар».