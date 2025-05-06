З гаманців українців незабаром зникнуть 50 копійок: чим їх замінять

Національний банк України більше не буде карбувати традиційні 50 копійок. Коли справа дійде до випуску наступного тиражу цієї популярної монети, вона кардинально змінить свій вигляд і навіть назву. Чому в НБУ вирішили викреслити життя українців монету номіналом 50 копійок і що з’явиться замість неї?

Чим замінять 50 копійок?

Як зазначив голова Національного банку Андрій Пишний, вже з наступного тиражу 50 копійок планують замінити на 50 «шагів». Ця історично обумовлена й суто українська назва нарешті замінить типово радянське слово «копійка».

Щоправда депутати все ще не підтримали законопроект про перейменування однієї з найпоширеніших українських монет. Тож стверджувати, що випуск першого тиражу 50 «шагів» вже не за горами, голова НБУ поки що не може.

Та Пишний все ж переконаний, що Нацбанк максимально наблизився до історичного моменту перейменування копійок на «шаги». Ба більше, незабаром «цю ідею вже не можна буде зупинити». Адже чимало народних депутатів публічно висловлюють свою підтримку такому нововведенню.

Як виглядатимуть 50 «шагів»?

За словами очільника Нацбанку, дизайн нової монети, що замінить 50 копійок, наразі не затверджений. Це питання буде вирішуватися вже після того, як законопроект остаточно схвалять в Раді. Але вже зараз регулятор отримав чимало пропозицій від українських дизайнерів. Тож коли прийде час, НБУ буде з чого вибрати.

Чим НБУ не догодили 50 копійок?

Як пояснили у Нацбанку, перейменування копійок на «шаги» – це важливий крок в історії України. Він має на меті:

відновити історичну справедливість;

підтримати дерусифікацію;

повернути до життя національні традиції українського грошового обігу.

Громадянам також наголосили, що навіть після появи 50 «шагів», 50 копійок все ще перебуватимуть в обігу. Вони виходитимуть з обігу поступово, природним шляхом. Тож протягом певного часу обидві монети будуть присутні в гаманцях українців та виконуватимуть ту саму номінальну роль.