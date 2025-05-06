Из кошельков украинцев вскоре исчезнут 50 копеек: чем их заменят

Национальный банк Украины больше не будет чеканить традиционные 50 копеек. Когда дело дойдет до выпуска следующего тиража этой популярной монеты, оно кардинально изменит свой облик и даже название. Почему в НБУ решили вычеркнуть из жизни украинцев монету номиналом 50 копеек и что появится вместо нее?

Чем заменят 50 копеек?

Как отметил глава Национального банка Андрей Пышный, уже со следующего тиража 50 копеек планируют заменить на 50 «шагов». Это исторически обусловленное и чисто украинское название наконец-то придет на смену типично советскому слову «копейка».

Правда, депутаты все еще не поддержали законопроект о переименовании одной из самых распространенных украинских монет. Так что утверждать, что выпуск первого тиража 50 «шагов» уже не за горами, глава НБУ пока не может.

Но Пышный все же убежден, что Нацбанк максимально приблизился к историческому моменту переименования копеек в «шаги». Более того, вскоре «эту идею уже нельзя будет остановить». Ведь многие народные депутаты публично выражают свою поддержку такому нововведению.

Как будут выглядеть 50 «шагов»?

По словам главы Нацбанка, дизайн новой монеты, заменяющей 50 копеек, пока не утвержден. Этот вопрос будет решаться уже после того, как законопроект окончательно одобрят в Раде. Но уже сейчас регулятор получил немало предложений от украинских дизайнеров. Так что когда придет время, НБУ будет из чего выбрать.

Чем НБУ не угодили 50 копеек?

Как объяснили в Нацбанке, переименование копеек в «шаги» – это важный шаг в истории Украины. Его целью является:

восстановить историческую справедливость;

поддержать дерусификацию;

вернуть к жизни национальные традиции украинского денежного обращения.

Гражданам также отметили, что даже после появления 50 «шагов», 50 копеек все еще будут находиться в обращении. Они выведут из обращения постепенно, естественным путем. Поэтому в течение определенного времени обе монеты будут присутствовать в кошельках украинцев, выполняя одну ту же номинальную роль.