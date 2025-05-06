Українці самі не знають, за що платять: як дізнатися деталі свого тарифу у lifecell, Vodafone чи Київстар

Українські мобільні оператори змінюють не лише ціни своїх тарифних планів, а нерідко і їх наповнення. Вони, звісно ж, розсилають абонентам відповідні повідомлення. Однак ті їх часто ігнорують, сприймаючи за спам. Тож в певний момент може виявитися, що абонент навіть не в курсі, за що кожного місяця платить оператору.

Але, на щастя, це легко змінити. Українцям розповіли, як дізнатися умови свого тарифу незалежно від того, клієнтами якого оператора вони є – lifecell, Vodafone чи Київстар.

lifecell

Користувачам стільникового зв’язку від lifecell для з’ясування всіх подробиць свого тарифного плану потрібно лише набрати комбінацію *141#. Таким чином можна:

дізнатися, як змінити тарифний план;

ознайомитися із пропозиціями для роумінгу.

Щоб перезамовити пакет послуг за діючим тарифом абоненти можуть набрати комбінацію *700#. Доречі таким самим чином можна перезамовити пакет не лише для себе, а й для будь-якого іншого абонента, наприклад родича чи друга.

Vodafone

Абоненти Vodafone інформацію про умови свого тарифного плану можуть уточнити одразу кількома способами:

скориставшись комбінацією *101#;

набравши номер 111*1.

Якщо ж абонент захоче перевірити, до якого числа діє його пакет послуг та скільки хвилин, СМС чи гігабайтів у нього залишилося, може набрати *101*4#.

Київстар

Абонентам наймасовішого в Україні оператора також доступні кілька варіантів для отримання інформації про свій тарифний план. Зокрема:

набір комбінації *100*01*2#;

номеру 466*66;

уточнення на сайті у розділі «Тарифи»;

у мобільному застосунку «Мій Київстар».

Якщо ж в абонента передчасно закінчилися хвилини чи інші послуги у пакеті, він може не чекати, доки закінчиться термін його дії, а одразу замовити новий. Щоб це зробити, необхідно: