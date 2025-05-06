Українці самі не знають, за що платять: як дізнатися деталі свого тарифу у lifecell, Vodafone чи Київстар
Вітчизняних абонентів проінструктували, як контролювати оновлення у своїх тарифних планах та змінювати пакети послуг, якщо вони перестали бути вигідними.
Українські мобільні оператори змінюють не лише ціни своїх тарифних планів, а нерідко і їх наповнення. Вони, звісно ж, розсилають абонентам відповідні повідомлення. Однак ті їх часто ігнорують, сприймаючи за спам. Тож в певний момент може виявитися, що абонент навіть не в курсі, за що кожного місяця платить оператору.
Але, на щастя, це легко змінити. Українцям розповіли, як дізнатися умови свого тарифу незалежно від того, клієнтами якого оператора вони є – lifecell, Vodafone чи Київстар.
lifecell
Користувачам стільникового зв’язку від lifecell для з’ясування всіх подробиць свого тарифного плану потрібно лише набрати комбінацію *141#. Таким чином можна:
- дізнатися, як змінити тарифний план;
- ознайомитися із пропозиціями для роумінгу.
Щоб перезамовити пакет послуг за діючим тарифом абоненти можуть набрати комбінацію *700#. Доречі таким самим чином можна перезамовити пакет не лише для себе, а й для будь-якого іншого абонента, наприклад родича чи друга.
Vodafone
Абоненти Vodafone інформацію про умови свого тарифного плану можуть уточнити одразу кількома способами:
- скориставшись комбінацією *101#;
- набравши номер 111*1.
Якщо ж абонент захоче перевірити, до якого числа діє його пакет послуг та скільки хвилин, СМС чи гігабайтів у нього залишилося, може набрати *101*4#.
Київстар
Абонентам наймасовішого в Україні оператора також доступні кілька варіантів для отримання інформації про свій тарифний план. Зокрема:
- набір комбінації *100*01*2#;
- номеру 466*66;
- уточнення на сайті у розділі «Тарифи»;
- у мобільному застосунку «Мій Київстар».
Якщо ж в абонента передчасно закінчилися хвилини чи інші послуги у пакеті, він може не чекати, доки закінчиться термін його дії, а одразу замовити новий. Щоб це зробити, необхідно:
- набрати номер 477*202;
- скористатися застосунком «Мій Київстар»;
- зателефонувати до контакт центру оператора;
- звернутися до консультанта магазину «Київстар».