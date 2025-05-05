Вызывает ужасные симптомы: любимую зубную пасту украинцев запретили в целой стране

Зубная паста Colgate очень популярна и ее можно найти в любом украинском супермаркете. Украинцы ее активно покупают, потому что это относительно недорогая зубная паста, которая неплохо справляется со своей главной задачей. Однако так думают не во всех странах мира. В частности, в Бразилии эту зубную пасту запретили, а если конкретно, то Colgate Total Clean Mint. Дело в том, что бразильцы начали массово жаловаться на эту зубную пасту и описывать ужасающие симптомы, которые она провоцирует.

Некоторые даже обращались за медицинской помощью

Бразильцы массово жаловались на раздражение слизистой рта, кровоточивость десен, жжение, а также язвы в полости рта. Некоторые вынуждены были обращаться к медикам за помощью. Также у многих наблюдались аллергические реакции, такие как сильный зуд десен и их припухлость. После этого бразильское Национальное агентство наблюдения за здоровьем запретило продажу этой пасты по всей стране. Начавшееся расследование в ходе которого на компанию Colgate было подано в суд. Через некоторое время компания подала апелляцию и добилась того, что все обвинения с нее были сняты. Однако в конце апреля эта апелляция была внезапно отозвана. Почему это случилось – неизвестно. Однако автоматически снова начал действовать запрет на продажу этой пасты в Бразилии.

Компания Colgate и раньше попадала в скандалы

Ранее в некоторых зубных пастах Colgate в составе был триклозан – антибактериальный компонент. Его запретили в США в 2016 году в антисептическом мыле, а затем и в некоторых других товарах из-за возможного ущерба для эндокринной системы и риска развития устойчивости бактерий. Во многих странах ЕС этот компонент попал под запрет. В это время продукция Colgate рискнула исчезнуть с этих рынков. Компания утверждала, что их вариант триклозана был безопасным, но позже все равно сменила формулу пасты без него.