Викликає жахливі симптоми: улюблену зубну пасту українців заборонили в цілій країні

Зубна паста Colgate є дуже популярною і її можна знайти у будь-якому українському супермаркеті. Українці її активно купують, тому що це відносно недорога зубна паста, яка непогано справляється зі своїм головним завданням. Проте так вважають не у всіх країнах світу. Зокрема у Бразилії цю зубну пасту заборонили, а якщо конкретно, то Colgate Total Clean Mint. Річ в тім, що бразильці почали масово скаржитися на цю зубну пасту й описувати жахливі симптоми, які вона провокує.

Дехто навіть звертався за медичною допомогою

Бразильці масово скаржилися на подразнення слизової рота, кровоточивість ясен, печіння, та навіть виразки у ротовій порожнині. Дехто змушений був звертатися до медиків за допомогою. Також у багатьох спостерігалися алергічні реакції, такі як сильний свербіж ясен та їх припухлість. Після цього бразильське Національне агентство спостереження за здоров’ям заборонило продаж цієї пасти по всій країні. Почалося розслідування в ході котрого на компанію Colgate було подано в суд. Через деякий час компанія подала апеляцію й таки добилася того, що всі звинувачення з неї було знято. Однак наприкінці квітня цю апеляцію було раптово відкликано. Чому це трапилося — невідомо. Однак автоматично знову почала діяти заборона на продаж цієї пасти у Бразилії.

Компанія Colgate й раніше потрапляла у скандали

Раніше у деяких зубних пастах Colgate у складі був триклозан — антибактеріальний компонент. Його заборонили в США у 2016 році в антисептичному милі, а потім і в деяких інших товарах — через можливу шкоду для ендокринної системи та ризик розвитку стійкості бактерій. У багатьох країнах ЄС теж цей компонент потрапив під заборону. Саме тоді продукція Colgate ризикнула зникнути з цих ринків. Компанія стверджувала, що їхній варіант триклозану був безпечним, але пізніше все одно змінила формулу пасти без нього.