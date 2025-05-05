Українці зможуть платити за газ менше ніж 7,96 грн: для цього потрібно виконати всього дві умови

Найбільший постачальник газу в Україні компанія «Нафтогаз» розповіла своїм споживачам, як можна заощадити на оплаті за «блакитне паливо». Виявляється нічого особливого для цього робити не потрібно. Достатньо лише платити за газ вчасно та певним, рекомендованим постачальником способом.

Як платити за газ менше?

Щоб зменшити свій рахунок за газ клієнти «Нафтогазу», а це понад 98% побутових споживачів України, повинні дотриматись двох обов’язкових умов:

заплатити за спожитий ресурс до 15-го числа місяця;

здійснити оплату за допомогою онлайн-сервісу на сайті постачальника.

Якщо споживач виконає всі вимоги «Нафтогазу», то зможе наступного місяця заплатити за газ на 1% менше. Додатково нагадувати про знижку представникам постачальника не доведеться, адже рахунок зменшиться автоматично.

Тобто якщо певна українська родина споживає за місяць 100 кубометрів «блакитного палива» та платить за них 796 грн, то зі знижкою отримає рахунок на 788,04 грн. У розрахунку на місяць така знижка може здаватися невеликою, але якщо регулярно платити за газ вчасно, вдасться заощадити чималу суму.

Скільки українці платитимуть за газ влітку?

Нещодавно у «Нафтогазі» оприлюднили цікаву інформацію щодо тарифів. Зокрема постачальник продовжив термін дії свого найвигіднішого тарифу «Фіксований» ще на один рік. Тобто отримувати газ за ціною 7,96 грн за кубічний метр українці будуть ще принаймні до 30 квітня 2026 року. Відтак протягом всього літа, та й у подальші місяці також, споживачі оплачуватимуть «блакитне паливо» за тією самою стабільною ціною.

При цьому постачальник зауважив, що взимку можливе встановлення деяких обмежень щодо споживання газу. Наразі ще невідомо, чи будуть вони застосовані, однак у «Нафтогазі» пообіцяли зробити все можливе, щоб не створити дискомфорту для споживачів. Якщо у компанії в певний момент вирішать давати газ погодинно, клієнтів про це повідомлять заздалегідь.