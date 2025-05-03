Несподіваний штраф для водіїв: «неправильний» проїзд на зелене світло тепер коштує понад тисячу гривень

На жвавих перехрестях, обладнаних світлофорами з додатковими секціями, водії іноді припускаються помилки, яка може коштувати їм чималих грошей. Багато хто вважає, що увімкнене основне зелене світло автоматично дозволяє рух у всіх напрямках. Проте, як пояснюють у Патрульній поліції, така впевненість може призвести до порушення Правил дорожнього руху (ПДР) та значного штрафу.

Чому проїзд на “зелений” може бути порушенням та яка причина

Інспектори Патрульної поліції нагадують, що на перехрестях з додатковими секціями світлофора, що регулюють повороти, діють особливі правила.

Що потрібно знати про сигнали світлофора з додатковими секціями:

Якщо є додаткова секція зі стрілкою для повороту, цей маневр дозволений лише коли стрілка світиться зеленим.

Основне зелене світло дозволяє рух виключно прямо або в інших напрямках, не позначених окремою секцією.

Проїзд у напрямку стрілки, коли вона не світиться (а світиться лише основний зелений), прирівнюється до проїзду на заборонний сигнал світлофора.

Ігнорування сигналу додаткової секції зі стрілкою, коли вона не світиться, є фактично проїздом на забороняючий сигнал світлофора. Навіть якщо основне зелене світло увімкнене, воно стосується лише руху прямо або в іншому дозволеному напрямку, а не повороту, який регулюється окремою секцією.

Розмір штрафу за таке порушення та можливі наслідки

За таке порушення ПДР передбачена адміністративна відповідальність. Згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за проїзд на заборонний сигнал світлофора водію загрожує штраф у розмірі 510 гривень.

Однак, якщо в результаті виконання такого маневру (повороту на основний зелений сигнал при неактивній стрілці додаткової секції) станеться дорожньо-транспортна пригода (ДТП), розмір штрафу значно зростає – до 1445 гривень. Більше того, у такому випадку порушника можуть позбавити права керування транспортними засобами на термін від шести до дванадцяти місяців.

Ця інформація, отримана від співробітника Патрульної поліції, підкреслює необхідність бути уважними та правильно тлумачити сигнали світлофорів з додатковими секціями, щоб уникнути штрафів та небезпечних ситуацій на дорозі.