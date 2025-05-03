Компенсация за жилье: украинцам начнут выплачивать от 450 до 1350 гривен ежемесячно

Украинцы, которые присоединились к государственной программе «Приют» и бесплатно предоставили жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации от государства. Эта инициатива призвана поддержать граждан, которые проявили человечность в сложные времена.

Программа “Прихисток”: как получить деньги за размещение ВПЛ

Программа Прихисток предусматривает, что владельцы жилья могут бесплатно размещать в своих домах внутренне перемещенных лиц, чье жилье было уничтожено или непригодно для проживания из-за войны. Государство, со своей стороны, предоставляет за это финансовую компенсацию.

Основные условия и размер компенсации по программе Прихисток:

Владелец жилья бесплатно размещает ВПЛ.

Компенсация составляет 450 гривен в месяц за каждое размещенное лицо.

Размер общей выплаты зависит от количества принятых людей (например, за 2 человека – 900 грн, за 3 – 1350 грн).

Деньги выплачиваются ежемесячно.

Размер ежемесячной компенсации рассчитывается по простой формуле: 450 гривен умножается на количество человек, которых приютил владелец жилья. Таким образом, чем больше людей вы разместили, тем больше будет сумма компенсации.

Как долго выплачивают компенсацию и кто ее начисляет

Компенсация по программе “Прихисток” назначается владельцам жилья сроком на шесть месяцев. После завершения этого периода, срок выплат может быть автоматически продлен при условии проведения необходимой проверки соответствующими органами.

Эти средства помогают владельцам квартир или домов частично покрыть дополнительные расходы, связанные с проживанием в их доме ВПЛ, например, расходы на коммунальные услуги. Сейчас выплаты в рамках программы “Прихисток” осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Стоит добавить, что сами внутренне перемещенные лица также имеют право на ежемесячную государственную помощь. Для взрослых она составляет 2000 гривен, а для детей и лиц с инвалидностью – 3000 гривен. Сейчас эти выплаты для ВПЛ продлены до августа 2025 года включительно.

Программа Прихисток является важной инициативой, которая позволяет поддержать как тех, кто потерял дом, так и тех, кто предоставил им убежище.