Компенсація за житло: українцям почнуть виплачувати від 450 до 1350 гривень щомісяця

Українці, які долучилися до державної програми “Прихисток” та безкоштовно надали житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на отримання щомісячної грошової компенсації від держави. Ця ініціатива покликана підтримати громадян, які проявили людяність у складні часи.

Програма “Прихисток”: як отримати гроші за розміщення ВПО

Програма “Прихисток” передбачає, що власники житла можуть безкоштовно розміщувати у своїх домівках внутрішньо переміщених осіб, чиє житло було знищене або непридатне для проживання через війну. Держава, зі свого боку, надає за це фінансову компенсацію.

Основні умови та розмір компенсації за програмою “Прихисток”:

Власник житла безкоштовно розміщує ВПО.

Компенсація становить 450 гривень на місяць за кожну розміщену особу.

Розмір загальної виплати залежить від кількості прийнятих людей (наприклад, за 2 особи – 900 грн, за 3 – 1350 грн).

Гроші виплачуються щомісяця.

Розмір щомісячної компенсації розраховується за простою формулою: 450 гривень множиться на кількість осіб, яких прихистив власник житла. Таким чином, чим більше людей ви розмістили, тим більшою буде сума компенсації.

Як довго виплачують компенсацію та хто її нараховує

Компенсація за програмою “Прихисток” призначається власникам житла терміном на шість місяців. Після завершення цього періоду, термін виплат може бути автоматично продовжений за умови проведення необхідної перевірки відповідними органами.

Ці кошти допомагають власникам квартир чи будинків частково покрити додаткові витрати, пов’язані з проживанням у їхньому помешканні ВПО, наприклад, витрати на комунальні послуги. Наразі виплати в межах програми “Прихисток” здійснює Пенсійний фонд України.

Варто додати, що самі внутрішньо переміщені особи також мають право на щомісячну державну допомогу. Для дорослих вона становить 2000 гривень, а для дітей та осіб з інвалідністю – 3000 гривень. Наразі ці виплати для ВПО продовжено до серпня 2025 року включно.

Програма “Прихисток” є важливою ініціативою, яка дозволяє підтримати як тих, хто втратив домівку, так і тих, хто надав їм притулок.