Пенсии пересчитают в начале лета: некоторым украинцам доплатят задним числом

В Украине готовится очередной перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. С 1 июня 2025 года часть граждан получит увеличенные выплаты, причем прибавка будет начислена задним числом за несколько предыдущих месяцев. Это касается пенсионеров, которые продолжали работать после выхода на заслуженный отдых.

Кому именно пересчитают пенсии и при каких условиях

Перерасчет пенсий с июня проведут для работающих пенсионеров, которые соответствуют определенным критериям. По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), он осуществляется в соответствии с нормами Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Условия для перерасчета пенсии с июня:

Быть работающим пенсионером.

По состоянию на 1 марта 2025 года приобрести не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (или предыдущего перерасчета) пенсии.

Или, если приобретено менее 24 месяцев стажа до 1 марта 2025, но прошло не менее двух лет после назначения (или предыдущего перерасчета) пенсии.

ПФУ отмечает, что перерасчет производится лицам, которые по состоянию на 1 марта текущего года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. Если же до этой даты было приобретено менее 24 месяцев стажа, но прошло не менее двух лет после назначения пенсии или предыдущего перерасчета, перерасчет также проводится, но с учетом только приобретенного страхового стажа.

Как произойдет перерасчет и когда ждать деньги

Перерасчет пенсии осуществляется с учетом страхового стажа, приобретенного после назначения (или предыдущего перерасчета) пенсии. Если на 1 марта 2025 года у работающего пенсионера было менее 24 месяцев страхового стажа, но прошло два года, пенсия будет увеличена с учетом этого приобретенного стажа и, при необходимости, с учетом новой заработной платы.

Главная особенность этого перерасчета заключается в том, что пенсии будут пересчитаны задним числом. Это означает, что пенсионеры получат не только увеличенную сумму начиная с июня, но и доплату за месяцы, предшествовавшие перерасчету.

По данным ПФУ, в Украине сейчас насчитывается более 10 миллионов пенсионеров. Этот перерасчет коснется части из них – тех, кто продолжает работать и соответствует установленным требованиям по страховому стажу. Ожидается, что соответствующие выплаты с учетом доплаты за прошлые месяцы поступят работающим пенсионерам уже в июне.