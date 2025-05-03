Пенсії перерахують на початку літа: деяким українцям доплатять заднім числом

В Україні готується черговий перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. З 1 червня 2025 року частина громадян отримає збільшені виплати, причому надбавка буде нарахована заднім числом за кілька попередніх місяців. Це стосується пенсіонерів, які продовжували працювати після виходу на заслужений відпочинок.

Кому саме перерахують пенсії та за яких умов

Перерахунок пенсій з червня проведуть для працюючих пенсіонерів, які відповідають певним критеріям. За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), він здійснюється відповідно до норм Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Умови для перерахунку пенсії з червня:

Бути працюючим пенсіонером.

Станом на 1 березня 2025 року набути не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (або попереднього перерахунку) пенсії.

Або, якщо набуто менше 24 місяців стажу до 1 березня 2025, але минуло не менше двох років після призначення (або попереднього перерахунку) пенсії.

ПФУ зазначає, що перерахунок проводиться особам, які станом на 1 березня поточного року набули щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Якщо ж до цієї дати було набуто менше 24 місяців стажу, але минуло не менше двох років після призначення пенсії або попереднього перерахунку, перерахунок також проводиться, але з урахуванням лише набутого страхового стажу.

Як відбудеться перерахунок та коли чекати гроші

Перерахунок пенсії здійснюється з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення (або попереднього перерахунку) пенсії. Якщо на 1 березня 2025 року у працюючого пенсіонера було менше 24 місяців страхового стажу, але минуло два роки, пенсія буде збільшена з урахуванням цього набутого стажу та, за потреби, з урахуванням нової заробітної плати.

Головна особливість цього перерахунку полягає в тому, що пенсії будуть перераховані заднім числом. Це означає, що пенсіонери отримають не лише збільшену суму починаючи з червня, але й доплату за місяці, що передували перерахунку.

За даними ПФУ, в Україні наразі налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів. Цей перерахунок торкнеться частини з них – тих, хто продовжує працювати та відповідає встановленим вимогам щодо страхового стажу. Очікується, що відповідні виплати з урахуванням доплати за минулі місяці надійдуть працюючим пенсіонерам вже у червні.