Блогер рассказал о парадоксе советских телевизоров: почему из 12 каналов смотреть можно было только один

Телевидения в СССР не отличалось большим разнообразием каналов. Обычно зрителям были доступны лишь 1-2 канала. Однако советские телевизоры все как один имели 12-канальные переключатели. Блогер и автор популярного YouTube канала «Историк» нашел объяснение этому парадоксу.

Сколько каналов было в первом телевизоре в СССР?

В 1938 году, ставшим годом зарождения телевидения в Советском Союзе, телевизоры имели всего один канал. Их разрабатывали под параметры Ленинградского или Московского телецентров, имевших разные типы сигналов.

Позднее, в 1949-м, начали массово выпускать телевизоры КВН-49, которые сначала также имели переключатель только на один канал, но очень скоро эволюционировали до 3-канального переключателя. При этом в СССР по-прежнему транслировался один-единственный телеканал, который смотрели во всех регионах.

Зачем в Советском Союзе выпускали 12-канальные телевизоры?

Со временем количество каналов на переключателях советских телевизоров росло. В частности, в выпущенном в 1957 году телевизоре «Рубин 101» их было 12. Хотя каналов, которые они могли принимать, было значительно меньше. До 1965 года он вообще был только один, пока в Москве не появился второй телеканал, который, кстати, показывали только по вечерам. А жители других городов получили возможность смотреть телепередачи по двум каналам только с 1975 года.

С течением времени 12-канальные переключатели на телевизорах стали своего рода стандартом. Но зачем они были нужны. Неужели в СССР надеялись, что количество каналов будет стремительно увеличиваться и скоро перевалит за десяток. Оказывается дело совсем не в этом.

Как утверждает эксперт и популярный YouTube-блогер, причиной появления 12-канальных переключателей были башни-ретрансляторы, которые передавали телесигнал в разных частях города. Чтобы просмотреть передачи на том же канале жители, проживавшие в разных районах, должны были настраивать телевизор именно на свой ретранслятор. Для этого и нужны были аж 12 каналов, чтобы зрители из больших городов могли ловить максимально четкий сигнал и смотреть единственный канал без помех.