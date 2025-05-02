Блогер розповів про парадокс радянських телевізорів: чому з 12 каналів дивитися можна було лише один

03Телебачення у СРСР не вирізнялися великим розмаїттям каналів. Зазвичай глядачам були доступні лише 1-2 канали. Проте радянські телевізори всі як один мали 12-канальні перемикачі. Блогер та автор популярного YouTube каналу «Історик» знайшов пояснення цьому парадоксу.

Скільки каналів мали перші телевізори в СРСР?

У 1938 році, що став роком зародження телебачення у Радянському Союзі, телевізори мали лише один канал. Їх розробляли під параметри Ленінградського або Московського телецентрів, що мали різні типи сигналів.

Та згодом у 1949-у почали масово випускати телевізор КВН-49, які спершу також мали перемикач лише на один канал, але дуже скоро еволюціонували до 3-канального перемикача. При цьому у СРСР як і раніше транслювався один-єдиний телеканал, який дивилися в усіх регіонах.

Навіщо в Радянському Союзі випускали 12-канальні телевізори?

З часом кількість каналів на перемикачах радянських телевізорів лише зростала. Зокрема у випущеному в 1957 році телевізорі «Рубін 101» їх було аж 12. Хоча каналів, які вони могли приймати, було значно менше. До 1965 року він взагалі був лише один, поки у Москві не з’явився другий телеканал, який доречі показували лише по вечорам. А мешканці інших міст отримали змогу дивитися телепередачі аж по двох каналах лише із 1975 року.

З часом 12-канальні перемикачі на телевізорах стали свого роду стандартом. Але для чого вони були потрібні. Невже у СРСР сподівалися, що кількість каналів буде так стрімко збільшуватися і скоро перевалить за десяток. Та виявляється справа зовсім в іншому.

Як стверджує експерт та популярний YouTube-блогер, причиною появи 12-канальних перемикачів були вежі-ретранслятори, які передавали телесигнал у різних частинах міста. Щоб переглянути передачі на тому самому каналі мешканці, що проживали у різних районах повинні були налаштовувати телевізор саме на свій ретранслятор. Для цього і потрібні були аж 12 каналів, щоб глядачі з великих міст могли ловити максимально чіткий сигнал та дивитися єдиний канал без перешкод.