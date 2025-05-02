В мае украинцев ждут сразу несколько важных изменений: от автомобилистов до пенсионеров

0133С 1 мая в Украине вступил в силу целый ряд изменений, затрагивающих самые разные сферы. Эти изменения коснутся водителей, пенсионеров, курсантов военных училищ и многих других украинцев. Сегодня мы кратко ознакомим Вас с основными нововведениями последнего месяца весны.

На украинских АЗС начали продавать бензин со спиртом

С 1 мая украинские автозаправочные станции обязали продавать только бензин, содержащий не менее 5% биоэтанола (обезвоженного этилового спирта). Этот вид спирта считается биотопливом, ведь его производят исключительно из органического сырья – кукурузы или сахарной свеклы. В горючее же биоэтанол добавляют чтобы повысить его экологичность.

Однако украинцев предупредили, что наличие такой биодобавки может повысить стоимость бензина. Так что отечественным водителям придется платить за чистоту окружающей среды из собственного кармана.

Самым старшим пенсионерам повысили пенсии

Пенсионерам в возрасте более 70 лет с 1 мая повысили пенсии. Суммы надбавок отличаются в зависимости от возрастной группы, в которую попадает пенсионер. Наибольшую сумму добавили к пенсиям украинцев в возрасте более 80 лет. Чуть меньшие надбавки насчитали гражданам от 70 до 75 лет и от 75 до 80 лет.

Однако такие изменения коснулись только размера выплат пенсионеров, получавших не более 10 340 грн в месяц. Для тех, у кого пенсии были выше, ничего не изменилось.

Военным курсантам существенно увеличили стипендии

Как пообещал ранее президент Владимир Зеленский, военным курсантам с 1 мая значительно увеличили размер стипендии. Сейчас обычная стипендия курсантов военных ВУЗов составляет 8000 грн. Курсанты же последнего года с отличными успехами в обучении и те, которые сейчас проходят практику, получают 20 000 грн.

Решение о повышении стипендий будущим военным в Кабмине приняли по просьбе президента. По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, такой шаг направлен на повышение престижности обучения в военных ВУЗах и воспитание нового поколения квалифицированных кадров для ВСУ.