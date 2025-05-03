Власників газових приладів попередили про штраф: у кращому випадку це 3500 гривень

В Україні власники газових плит та колонок можуть зіткнутися з вкрай неприємними наслідками у разі порушення правил користування газом. Йдеться про можливість отримати штраф у розмірі, що сягає ледь не пів мільйона гривень. Основна причина таких суворих покарань – це нелегальне використання природного газу.

За що можуть оштрафувати на пів мільйона: деталі порушень

Представники компаній, що відповідають за розподіл газу, зокрема “Газмережі”, попереджають своїх клієнтів про сувору відповідальність за втручання в систему газопостачання.

Основні порушення, за які передбачені штрафи:

Втручання у роботу газового лічильника.

Несанкціоновані врізання у газопроводи.

Будь-яке інше нелегальне використання газу.

Порушення правил обліку природного газу.

Порушення цілісності системи газопостачання.

Будь-які спроби втрутитися в роботу газового лічильника, щоб спотворити його показники, або здійснити несанкціоноване підключення до газопроводу, оперативно виявляються фахівцями за допомогою спеціального обладнання. Такі дії розцінюються як крадіжка газу, і покарання за них є вкрай серйозним.

Розмір штрафів та як вирішуються конфліктні ситуації

Згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем, споживачі, які були викриті у нелегальному використанні газу, зобов’язані відшкодувати завдані оператору газорозподільних мереж збитки. Розмір цих збитків та відповідно штрафу може суттєво відрізнятися залежно від виявленого виду порушення.

Газовики попереджають, що сума штрафу може коливатися від 3,5 тисячі гривень до вражаючих 500 тисяч гривень.

Навіть якщо споживач не визнає свою провину та відмовляється добровільно відшкодовувати збитки, факт крадіжки газу фіксується фахівцями. У такому випадку питання вирішується через суд. Крім суми встановлених збитків та штрафу, порушнику доведеться оплатити ще й усі судові витрати. Це робить нелегальне використання газу вкрай невигідним та ризикованим заняттям.