Польща депортувала десятки українських чоловіків: особливо з великих міст

В Польщі, станом на сьогодні, проживає більше мільйона українців. Це не лише біженці, які переїхали з початком війни. Це ще й багато заробітчан, переважно чоловіків, які виїхали до війни й так вже й не повернулися. Більшість вже встигли офіційно працевлаштуватися та отримати різні документи, які дозволяють легально перебувати на території Польщі довше ніж це передбачає біометрія. Проте днями стало відомо, що Польща депортувала понад 100 іноземців й серед них 70 українських чоловіків.

«Серед іноземців переважали українці (70 осіб) та грузини (18 осіб). Решта затриманих були громадянами Молдови, Туреччини, Узбекистану, Нігерії, Колумбії та В’єтнаму», – співробітники Надоджанського відділу прикордонної служби.

Що трапилося?

Виявляється, всі депортовані були злісними порушниками громадського порядку. Їх затримували правоохоронці й декого не по одному разу. Ось, перелік правопорушень, які вчинили ці особи й за які власне й отримали депортацію.

Керування автомобілем у нетверезому стані. Ігнорування заходів покарання, які були призначені після першого правопорушення. Ігнорування правоохоронців, які давали сигнал зупинити автомобіль. Допомога іншим іноземцям нелегально перетинати кордон та переїжджати у Польщу. Вживання або розповсюдження наркотиків. Шахрайство, крадіжки, пограбування та регулярні провокації бійок.

Також, невеликий відсоток осіб потрапили під депортацію через те, що мали фальшиві документи.

Наразі поляки стверджують, що ще ретельніше стежитимуть за порядком, адже іноземців в країні дуже багато й відповідно значно підвищився рівень злочинності. Невтішна статистика спостерігається у всіх регіонах країни, а особливо у великих містах.