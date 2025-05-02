В Верховной Раде нашли способ мобилизовать «непризывных» украинцев

В Верховной раде Украины на днях зарегистрировали новый законопроект, который позволит воевать даже гражданам старше 60 лет. Мобилизовывать по общим правилам их, конечно же, не будут. Но украинцы в возрасте 60+ смогут присоединиться к армии по собственному желанию. Об основных положениях нового законопроекта на своей Facebook-странице рассказал его автор, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко.

На каких условиях будут принимать в армию украинцев 60+?

Как отметил Роман Костенко, зарегистрированный им законопроект №13229 позволит украинцам старше 60 лет по собственному желанию пополнить ряды ВСУ. Сделать это они смогут, подписав контракт.

По словам Костенко, инициированный им законопроект – это ответ на уже давно существующий интерес со стороны общества. Ведь многие граждане, которым уже исполнилось 60 лет, желают услужить своей стране. Они чувствуют себя в состоянии стать на защиту Родины, а главное более мотивированы, чем значительная часть принудительно мобилизованных граждан.

Но есть одна проблема. Действующее законодательство не позволяет им проявить себя. Инициированный Костенко законопроект призван поддержать украинцев преклонного возраста, несмотря ни на что желающих встать на защиту своей страны.

Будут ли ограничения по сроку службы для военных в почтенном возрасте?

Гражданам в возрасте 60+, которые захотят поступить на военную службу, предложат подписать контракт на 1 год. Но сделать это они смогут только при получении согласия от командира части. Если речь идет об офицерах, то им для продолжения военной службы нужно будет также согласовать это решение с Генштабом ВСУ.

Следует также отметить, что воевать по контракту гражданам старше 60 лет позволят только во время военного положения. По крайней мере, так прописано в зарегистрированном Романом Костенко законопроекте. То есть, если военное положение в стране будет отменено, контракты с военными 60+ сразу же расторгнут.