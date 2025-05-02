У Верховній Раді знайшли спосіб мобілізувати «непризовних» українців

У Верховній раді України днями зареєстрували новий законопроект, що дозволить воювати навіть громадянам у віці понад 60 років. Мобілізовувати за загальними правилами їх звісно ж не будуть. Але українці віком 60+ зможуть долучитися до війська за власним бажанням. Про основні положення нового законопроекту на своїй Facebook-сторінці розповів його автор, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, ветеран АТО Роман Костенко.

На яких умовах залучатимуть до війська українців 60+?

Як зазначив Роман Костенко, зареєстрований ним законопроект №13229 дозволить українцям віком понад 60 років за власним бажанням долучитися до лав ЗСУ. Зробити це вони зможуть підписавши контракт.

За словами Костенко, ініційований ним законопроект це відповідь на вже давно існуючий інтерес з боку суспільства. Адже чимало громадян, яким вже виповнилося 60 років, бажають прислужитися своїй країні. Вони відчувають себе у змозі стати на захист Батьківщини, а головне є більш вмотивованими, ніж значна частина примусово мобілізованих громадян.

Але є одна проблема. Чинне законодавства не дозволяє їм проявити себе. Ініційований Костенком законопроект покликаний підтримати українців поважного віку, що попри все бажають встати на захист своєї країни.

Чи будуть обмеження стосовно терміну служби військових у поважному віці?

Громадянам у віці 60+, що виявлять бажання вступити на військову службу, запропонують підписати контракт на 1 рік. Але зробити це вони зможуть лише за умови отримання згоди від командира частини. Якщо мова йде про офіцерів, то їм для продовження військової служби потрібно буде ще й отримати погодження від Генштабу ЗСУ.

Варто також зауважити, що воювати за контрактом громадяни у віці понад 60 років матимуть право лише під час воєнного стану. Принаймні так прописано у зареєстрованому Романом Костенком законопроекті. Тобто якщо воєнний стан в країні буде скасовано, контракти із військовими 60+ одразу ж розірвуть.