В Украине наблюдается нашествие змей: простые советы, которые помогут избежать укуса

В последние годы в Украине значительно увеличилось змей. Это говорят жители абсолютно всех регионов страны. Речь именно о змеях, укус которых может быть опасным для здоровья и даже жизни. Специалисты говорят, что сейчас начинается сезон, когда змеи становятся активными. Они проснулись от зимней спячки и успели проголодаться. Встретить гадюку можно где угодно и это совсем не глухой и дремучий лес. Возле водоемов, в поле, лугу, или прямо на полевой тропе. Осторожными следует быть где угодно, особенно если вы живете в сельской местности. Эксперты отметили, что укуса можно избежать, если знать несколько простых правил.

Что нужно помнить?

В первую очередь нужно научиться идентифицировать змею, ведь нередко ее путают с обычными ужами, не имеющими яда. Змея отличается треугольной головой и узкими глазами, как у кошки. Глаза могут быть разного цвета: от черных до светло-голубых или желтых.

Далее следует помнить, что змея в принципе не будет атаковать, если ее не провоцировать. Обычно, она пытается избегать людей. Однако не всегда удается увидеть змею раньше времени и обойти ее. Если вы планируете поход в лес, или на рыбалку, или в места, где потенциально могут водиться гадюки, соблюдайте следующие правила:

Носите закрытую одежду, а еще лучше высокую обувь. У гадюк не слишком крепкие зубы, поэтому они могут не прокусить твердую одежду или тем более ботинок. Старайтесь шуметь. Топайте, стучите палкой – демонстрируйте то, что вы здесь. Гадюка может убежать, ведь является довольно пугающим существом. Не провоцируйте змею. Если вы столкнулись с гадюкой и она начала на вас шипеть, не пытайтесь ее испугать. В этом случае следует осторожно отойти подальше. В большинстве своем гадюка не бросается в погоню.

Если же укус произошел, вам следует знать, какими должны быть ваши первые действия. Не паникуйте, ведь от этого кровь быстрее пульсирует в венах, а с ней и яд. Промойте рану чистой водой (без спирта) и пейте много воды. Немедленно обратитесь к врачу или вызовите скорую.