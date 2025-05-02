Владельцам счетчиков воды: готовьте деньги, есть важное обязательство

Для жителей квартир, где установлены счетчики воды, существует регулярное обязательство, которое требует дополнительных затрат. Речь идет о периодической поверке приборов учета. Эта процедура является обязательной и направлена на то, чтобы убедиться в точности показателей потребленной воды.

Поверка счетчиков воды: что это и кто за нее платит

Поверка счетчика воды – это проверка его точности, которую проводят специалисты водоканала или другой уполномоченной организации. Эта процедура позволяет установить, правильно ли прибор фиксирует объемы потребленной вами воды. Вот что нужно знать о процедуре.

Проводится регулярно, обычно раз в 3-4 года.

Срок поверки указан в технической документации прибора.

Порядок поверки должен быть прописан в договоре на коммунальные услуги.

Инициатива проведения поверки лежит на потребителе.

Все расходы, связанные с поверкой, оплачивает владелец счетчика.

Срок между поверками, как правило, составляет от трех до четырех лет и указан в техническом паспорте на ваш счетчик. Юристы отмечают, что детали и порядок проведения поверки должны быть четко прописаны в вашем договоре с поставщиком коммунальных услуг.

Как происходит процедура поверки и что делать при потере документов

Процедура поверки требует определенных действий со стороны владельца счетчика. Вам нужно самостоятельно вызвать специалистов водоканала. Они прибудут, снимут пломбу со счетчика, оформят соответствующий акт демонтажа, а затем отправят прибор в специализированную лабораторию для тестирования. После проверки счетчик установят обратно на место и снова опломбируют, составив акт о проведенной поверке.

Важно помнить, что все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой, самой поверкой и повторным монтажом и пломбированием, возлагаются на владельца счетчика. Водоканал, со своей стороны, отвечает за отслеживание сроков очередной поверки ваших приборов учета.

Если вы потеряли технический паспорт на счетчик, стоит обратиться к производителю прибора, продавцу или компании, которая осуществляла его установку, чтобы получить дубликат или информацию о сроке поверки. Также желательно сообщить об этом местный водоканал. В случае возникновения каких-либо вопросов относительно сроков поверки или качества услуг, не стесняйтесь обращаться непосредственно к своему поставщику услуг.