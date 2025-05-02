Власникам лічильників на воду: готуйте гроші, є важливе зобов’язання

Для мешканців квартир, де встановлені лічильники води, існує регулярне зобов’язання, яке вимагає додаткових витрат. Йдеться про періодичну повірку приладів обліку. Ця процедура є обов’язковою і спрямована на те, щоб переконатися у точності показників спожитої води.

Повірка лічильників води: що це і хто за неї платить

Повірка лічильника води – це перевірка його точності, яку проводять спеціалісти водоканалу або іншої уповноваженої організації. Ця процедура дозволяє встановити, чи правильно прилад фіксує обсяги спожитої вами води. Ось що потрібно знати про процедуру.

Проводиться регулярно, зазвичай раз на 3-4 роки.

Термін повірки вказаний у технічній документації приладу.

Порядок повірки має бути прописаний у договорі на комунальні послуги.

Ініціатива проведення повірки лежить на споживачеві.

Всі витрати, пов’язані з повіркою, оплачує власник лічильника.

Термін між повірками, як правило, становить від трьох до чотирьох років і вказаний у технічному паспорті на ваш лічильник. Юристи наголошують, що деталі та порядок проведення повірки мають бути чітко прописані у вашому договорі з постачальником комунальних послуг.

Як відбувається процедура повірки та що робити при втраті документів

Процедура повірки вимагає певних дій з боку власника лічильника. Вам потрібно самостійно викликати спеціалістів водоканалу. Вони прибудуть, знімуть пломбу з лічильника, оформлять відповідний акт демонтажу, а потім відправлять прилад до спеціалізованої лабораторії для тестування. Після перевірки лічильник встановлять назад на місце та знову опломбують, склавши акт про проведену повірку.

Важливо пам’ятати, що всі витрати, пов’язані з демонтажем, транспортуванням, самою повіркою та повторним монтажем і пломбуванням, покладаються на власника лічильника. Водоканал, зі свого боку, відповідає за відстеження термінів чергової повірки ваших приладів обліку.

Якщо ви загубили технічний паспорт на лічильник, варто звернутися до виробника приладу, продавця або компанії, яка здійснювала його встановлення, щоб отримати дублікат або інформацію про термін повірки. Також бажано повідомити про це місцевий водоканал. У разі виникнення будь-яких запитань щодо термінів повірки чи якості послуг, не соромтеся звертатися безпосередньо до свого постачальника послуг.