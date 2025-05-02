В Україні спостерігається нашестя змій: прості поради, які допоможуть уникнути укусу

Протягом останніх років в Україні значно побільшало змій. Це стверджують мешканці абсолютно всіх регіонів країни. Мова саме про гадюк, укус яких може бути небезпечним для здоровʼя і навіть життя. Фахівці кажуть, що зараз вже починається сезон, коли змії стають активними. Вони прокинулися від зимової сплячки й встигли зголодніти. Зустріти гадюку можна будь-де й це зовсім не глухий та дрімучий ліс. Біля водойм, у полі, лузі, чи просто на польовій стежці. Обережними варто бути де завгодно, а особливо якщо ви живете у сільській місцевості. Експерти зазначили, що укусу можна уникнути, якщо знати декілька простих правил.

Що треба памʼятати?

В першу чергу потрібно навчитися ідентифікувати змію, адже нерідко її плутають зі звичайними вужами, які не мають отрути. Змія відрізняється трикутною головою і вузькими очима, наче у кішки. Очі можуть бути різного кольору: від чорних до світло-блакитних або жовтих.

Дані варто памʼятати, що змія в принципі не буде атакувати, якщо її не провокувати. Загалом вона намагається уникати людей. Проте не завжди вдається побачити гадюку завчасно й обійти її. Якщо ви плануєте похід в ліс, чи на рибалку, або в місця де потенційно можуть водитися гадюки, дотримуйтесь наступних правил:

Носіть закритий одяг, а ще краще високе взуття. В гадюк не надто міцні зуби тож вони можуть не прокусити твердий одяг, чи тим паче черевик. Намагайтесь шуміти. Тупайте, стукайте палицею — демонструйте те, що ви тут. Гадюка може втекти, адже є доволі лякливою істотою. Не провокуйте змію. Якщо ви стикнулись з гадюкою й вона почала на вас шипіти, не намагайтесь її налякати. В цьому випадку варто обережно відійти подалі. Здебільшого гадюка не кидається в погоню.

Якщо ж укус таки відбувся, вам варто знати, якими мають бути ваші перші дії. Не панікуйте, адже від цього кров швидше пульсує в венах, а з нею й отрута. Промийте рану чистою водою (без спирту) і пийте багато води. Негайно зверніться до лікаря, або викличте швидку.