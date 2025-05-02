Некоторые украинцы уже завтра получат на карту 900 грн: кто может рассчитывать на выплату

Юным украинцам предоставят финансовую помощь для приобретения книг. Эти средства будут выделены из госбюджета в рамках программы «еКнига». Данная программа направлена ​​на популяризацию чтения среди молодого поколения, а также на развитие отечественного книгоиздательства. Размер выплаты составит 908 грн, и эти деньги можно будет потратить только на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке.

Кто сможет получить выплату?

Средства по программе «еКнига» будут начисляться только украинцам, которым исполнилось 18 лет в прошлом году, исполнится в текущем или в последующие годы. То есть на выплату имеют право юные украинцы, ставшие совершеннолетними начиная с 2024 года.

Сумма выплат для молодых украинцев, независимо от возраста, будет одинаковой – 908 грн. Чтобы получить деньги, нужно будет открыть специальную «Дия.Карту» в одном из банков-партнеров программы и подать заявку в «Дия».

Однако начисленные деньги будут храниться на карте всего лишь 3 месяца, так что в течение этого времени финансовую помощь необходимо использовать по назначению. Иначе вся сумма или же неизрасходованный остаток средств вернется на счет инициатора программы Украинского института книги.

На что можно будет потратить деньги?

Деньги начисленные по программе «еКнига», можно будет потратить только на книги на украинском языке, в том числе:

бумажные книги;

электронные книги;

аудиокниги.

Купить их можно будет как онлайн так и в книжных магазинах-партнерах программы. На данный момент инициативу поддержали 33 издательства и книжных магазина. Что касается жанров, то здесь юные украинцы могут выбирать любую литературу по своему вкусу.

Программа не предусматривает никаких ограничений, поэтому приобрести в физическом книжном магазине и заказать можно будет как книги по психологии или саморазвитию, так и non-fiction, детективы или романы. Популярные ныне фэнтези и триллеры также входят в список книг, которыми самые молодые граждане смогут пополнить свою библиотеку.