Деяким українцям вже завтра надійде на карту 900 грн: хто може розраховувати на виплати

Юним українцям нададуть фінансову допомогу на придбання книг. Ці кошти будуть виділені із держбюджету в межах програми «єКнига». Дана програма спрямована на популяризацію читання серед молодого покоління, а також розвиток вітчизняного книговидавництва. Розмір виплати становитиме 908 грн і ці гроші можна буде витратити лише на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Хто зможе отримати виплату?

Кошти за програмою «єКнига» будуть нараховуватися лише українцям, яким виповнилося 18 років минулого року, виповниться у поточному чи у наступні роки. Тобто на виплату мають право юні українці, що стали повнолітніми починаючи з 2024 року.

Сума виплат для молодих українців незалежно від віку буде однаковою – 908 грн. Щоб отримати гроші потрібно буде відкрити спеціальну «Дія.Картку» у одному з банків-партнерів програми та подати заявку у «Дія».

Однак нараховані гроші зберігатимуться на карті лише 3 місяці, тож протягом цього часу фінансову допомогу необхідно використати за призначенням. Інакше вся сума або не витрачений залишок коштів повернеться на рахунок ініціатора програми Українського інституту книги.

На що можна буде витратити гроші?

Гроші нараховані за програмою «єКнига», можна буде витратити лише на книги українською мовою, в тому числі:

паперові книги;

електронні книги;

аудіокниги.

Купити їх можна буде як онлайн так і в книгарнях-партнерах програми. Наразі до ініціативи долучилися 33 видавництва і книгарні. Що стосується жанрів, то тут юні українці можуть вибирати будь-яку літературу на свій смак.

Програма не передбачає жодних обмежень, тож придбати у фізичному книжковому магазині та замовити можна буде як книги із психології чи саморозвитку так і non-fiction , детективи чи романи. Популярні нині фентезі та триллери також входять до переліку книг, якими наймолодші громадяни зможуть поповнити свою бібліотеку.