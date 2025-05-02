Польша депортировала десятки украинских мужчин: особенно из крупных городов

В Польше, по состоянию на сегодняшний день, проживает более миллиона украинцев. Это не только беженцы, переехавшие с началом войны. Это еще и многие работники, преимущественно мужчины, выехавшие до войны и так уже не вернувшиеся. Большинство уже успели официально трудоустроиться и получить различные документы, позволяющие легально находиться на территории Польши дольше, чем это предполагает биометрия. Однако, на днях стало известно, что Польша депортировала более 100 иностранцев и среди них 70 украинских мужчин.

«Среди иностранцев преобладали украинцы (70 человек) и грузины (18 человек). Остальные задержанные были гражданами Молдовы, Турции, Узбекистана, Нигерии, Колумбии и Вьетнама», — сотрудники Надоджанского отдела пограничной службы.

Что произошло?

Оказывается, все депортированные были злостными нарушителями городского порядка. Их задерживали правоохранители и кое-кого не по одному разу. Вот перечень правонарушений, которые совершили эти лица и за которые собственно и получили депортацию.

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Игнорирование мер наказания, назначенных после первого правонарушения. Игнорирование правоохранителей, дававших сигнал остановить автомобиль. Помощь другим иностранцам нелегально пересекать границу и переезжать в Польшу. Употребление или распространение наркотиков. Мошенничество, воровство, ограбление и регулярные провокации драк.

Также, небольшой процент попали под депортацию из-за того, что имели фальшивые документы.

Поляки утверждают, что еще более тщательно будут следить за порядком, ведь иностранцев в стране очень много и соответственно значительно повысился уровень преступности. Неутешительная статистика наблюдается во всех регионах страны, особенно в крупных городах.