В Україні введуть новий податок на продавців з OLX: гроші зніматимуть автоматично

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону, який може суттєво змінити правила оподаткування доходів, отриманих через популярні цифрові платформи, такі як OLX, Prom.ua та Rozetka. Законопроєкт передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією та автоматичне стягнення податків з продавців.0

Як працюватиме новий податок та хто його стягуватиме

Згідно із законопроєктом, схваленим Кабміном 29 квітня, оператори цифрових платформ будуть визнані податковими агентами. Це означає, що саме вони будуть відповідати за автоматичне стягнення податків з громадян, які отримують доходи від продажу товарів або надання послуг через їхні платформи. Наразі відомо наступне:

Оператори платформ стануть податковими агентами.

Податки стягуватимуться автоматично.

Ставка податку: 5% податок на доходи фізичних осіб + 5% військовий збір (всього 10%).

Вимога стосується українських та іноземних платформ, якими користуються резиденти України.

Стягуватися податок буде за ставкою 5% податку на доходи фізичних осіб, а також 5% військового збору. Ця вимога поширюватиметься як на українські, так і на закордонні платформи, якщо їхніми послугами користуються резиденти України для отримання доходу.

Які види діяльності оподатковуватимуть та що зміниться для продавців

Законопроєкт охоплює доходи, отримані за винагороду від таких видів діяльності, що здійснюються через платформу: надання в оренду нерухомого майна (житлового, нежитлового, місць для паркування), надання особистих послуг, продаж товарів та надання в оренду транспортних засобів. “Активним продавцем” вважатиметься особа, яка здійснила хоча б одну операцію з отриманням винагороди за звітний період.

Податкова служба отримає можливість запитувати у банків інформацію про операції за поточними рахунками “підзвітних продавців”. Також фізичні особи-продавці, які протягом року здійснили більше трьох продажів або отримали дохід понад 2000 євро через платформи, будуть зобов’язані відкрити окремий банківський рахунок для отримання виплат.

Законопроєкт, текст якого оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, тепер має бути розглянутий Верховною Радою. За словами голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева, документ можуть ухвалити найближчими місяцями, і очікується, що він принесе близько 10 мільярдів гривень податків на рік.