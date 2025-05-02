В Украине введут новый налог на продавцов с OLX: деньги будут снимать автоматически

03Кабинет Министров Украины одобрил проект закона, который может существенно изменить правила налогообложения доходов, полученных через популярные цифровые платформы, такие как OLX, Prom.ua и Rozetka. Законопроект предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией и автоматическое взыскание налогов с продавцов.

Как будет работать новый налог и кто будет его взимать

Согласно законопроекту, одобренному Кабмином 29 апреля, операторы цифровых платформ будут признаны налоговыми агентами. Это означает, что именно они будут отвечать за автоматическое взыскание налогов с граждан, которые получают доходы от продажи товаров или оказания услуг через их платформы. Сейчас известно следующее:

Операторы платформ станут налоговыми агентами.

Налоги будут взиматься автоматически.

Ставка налога: 5% налог на доходы физических лиц + 5% военный сбор (всего 10%).

Требование касается украинских и иностранных платформ, которыми пользуются резиденты Украины.

Взиматься налог будет по ставке 5% налога на доходы физических лиц, а также 5% военного сбора. Это требование будет распространяться как на украинские, так и на зарубежные платформы, если их услугами пользуются резиденты Украины для получения дохода.

Какие виды деятельности будут облагаться налогом и что изменится для продавцов

Законопроект охватывает доходы, полученные за вознаграждение от таких видов деятельности, осуществляемых через платформу: предоставление в аренду недвижимого имущества (жилого, нежилого, мест для парковки), предоставление личных услуг, продажа товаров и предоставление в аренду транспортных средств. «Активным продавцом» будет считаться лицо, осуществившее хотя бы одну операцию с получением вознаграждения за отчетный период.

Налоговая служба получит возможность запрашивать у банков информацию об операциях по текущим счетам «подотчетных продавцов». Также физические лица-продавцы, которые в течение года совершили более трех продаж или получили доход более 2000 евро через платформы, будут обязаны открыть отдельный банковский счет для получения выплат.

Законопроект, текст которого обнародовал нардеп Ярослав Железняк, теперь должен быть рассмотрен Верховной Радой. По словам главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, документ могут принять в ближайшие месяцы, и ожидается, что он принесет около 10 миллиардов гривен налогов в год.