У травні українців чекають відразу кілька важливих змін: від автомобілістів до пенсіонерів

З 1 травня в Україні набрала чинності ціла низка змін, що стосуються найрізноманітніших сфер. Ці зміни торкнуться водіїв, пенсіонерів, курсантів військових училищ та багатьох інших українців. Сьогодні ми коротко ознайомимо Вас із основними нововведеннями останнього місяця весни.

На українських АЗС почали продавати бензин зі спиртом

З 1 травня українські автозаправні станції зобов’язали продавати лише бензин, у якому міститься щонайменше 5% біоетанолу (зневодненого етилового спирту). Цей вид спирту вважається біопаливом, адже його виробляють виключно з органічної сировини – кукурудзи чи цукрового буряка. У пальне ж біоетанол додають щоб підвищити його екологічність.

Однак українців попередили, що наявність такої біодобавки може підвищити вартість бензину. Тож вітчизняним водіям доведеться платити за чистоту довкілля з власної кишені.

Найстаршим пенсіонерам підвищили пенсії

Пенсіонерам у віці понад 70 років з 1 травня підвищили пенсії. Суми надбавок відрізняються в залежності від вікової групи, у яку потрапляє пенсіонер. Найбільшу суму додали до пенсій українців у віці понад 80 років. Трохи менші надбавки нарахували громадянам віком від 70 до 75 років та від 75 до 80 років.

Проте такі зміни торкнулися тільки розміру виплат пенсіонерів, які отримували не більше 10 340 грн на місяць. Для тих у кого пенсії були вищими, нічого не змінилося.

Військовим курсантам суттєво збільшили стипендії

Як пообіцяв раніше президент Володимир Зеленський, військовим курсантам з 1 травня значно збільшили розмір стипендії. Зараз звичайна стипендія курсантів військових вишів становить 8 000 грн. Курсанти ж останнього року з відмінними успіхами в навчанні та ті, що проходять практику, отримують 20 000 грн.

Рішення щодо підвищення стипендій майбутнім військовим у Кабміні прийняли за проханням президента. За словами Міністра оборони України Рустема Умєрова, такий крок має на меті підвищити престижність навчання у військових ВНЗ та виховати нове покоління кваліфікованих кадрів для ЗСУ.