Світлофори в Україні запрацювали по-новому: що змінилося з 1 травня

В Україні з 1 травня набрали чинності нові державні стандарти, що стосуються вигляду та режиму роботи світлофорів. Ці зміни торкнуться не тільки водіїв та пішоходів, а навіть велосипедистів. У Департаменті патрульної поліції розповіли, які нововведення запровадять згідно із новим ДСТУ 4092:2024.

Як зміняться українські світлофори?

Найважливішим нововведенням, про яке варто знати українцям, стане заміна зеленого кольору світлофора на «смарагдовий». Цей колір трохи глибший та насиченіший за звичний для українських водіїв і пішоходів зелений. На думку спеціалістів смарагдовий значно краще сприймається людським зором, тож використання такого кольору на світлофорах підвищить безпеку дорожнього руху в Україні.

Крім того українські світлофори зазнають ще кількох змін:

стрілки на лінзах світлофорів замінять на значно помітніші для водіїв шевронні;

для велосипедистів з’являться окремі світлофори з відповідними піктограмами;

додаткові вело-пішохідні сигнали.

До того ж на всіх світлофорах планують встановити кнопки виклику сигналу, таймери зворотнього відліку, а також звукові пристрої для пішоходів, які мають вади зору.

В Україні демонтують усі світлофори?

За словами заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, «підганяти» під нові стандарти будуть лише світлофори, які встановлюють вперше або ті, які потребують ремонту. Про демонтаж усіх світлофорів на теренах країни звісно ж не йдеться. Адже це шалені кошти, яких у державному бюджеті просто немає. Тим більше замінювати світлофори, коли в країні йде війна, це рекордна легковажність.

Натомість змінити зовнішній вигляд світлофорів, які вже зараз вимагають реконструкції або й узагалі встановлюються вперше – це цілком допустимі витрати. На думку представників патрульної поліції такі зміни у зовнішньому вигляді та функціях світлофорів суттєво покращать ситуацію на автошляхах, значно зменшивши статистику дорожно-транспортних пригод.