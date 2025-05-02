Светофоры в Украине заработали по-новому: что изменилось с 1 мая

02В Украине с 1 мая вступили в силу новые ГОСТы, касающиеся внешнего вида и режима работы светофоров. Эти изменения затронут не только водителей и пешеходов, но даже велосипедистов. В Департаменте патрульной полиции рассказали, какие новшества будут введены в соответствии с новым ГОСТ 4092:2024.

Как изменятся украинские светофоры?

Важнейшим новшеством, о котором стоит знать украинцам, станет замена зеленого цвета светофора на изумрудный. Этот цвет немного глубже и насыщеннее привычного для украинских водителей и пешеходов зеленого. По мнению специалистов, изумрудный значительно лучше воспринимается человеческим зрением, поэтому использование такого цвета на светофорах повысит безопасность дорожного движения в Украине.

Кроме того, украинские светофоры претерпят еще несколько изменений:

стрелки на линзах светофоров заменят значительно более заметными для водителей шевронными;

для велосипедистов появятся отдельные светофоры с соответствующими пиктограммами;

дополнительные велопешеходные сигналы.

К тому же на всех светофорах планируют установить кнопки вызова сигнала, таймеры обратного отсчета, а также звуковые устройства для пешеходов, имеющих недостатки зрения.

В Украине демонтируют все светофоры?

По словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, «подгонять» под новые стандарты будут только светофоры, которые устанавливают впервые или же те, которые и так нуждаются в ремонте. О демонтаже всех светофоров на территории страны, конечно же, речь не идет. Ведь это сумасшедшие средства, которых в государственном бюджете просто нет. Тем более заменять светофоры, когда в стране идет война, это рекордное легкомыслие.

В то же время изменить внешний вид светофоров, которые уже сейчас требуют реконструкции или вообще устанавливаются впервые – это вполне допустимые затраты. По мнению представителей патрульной полиции, такие изменения во внешнем виде и функциях светофоров существенно улучшат ситуацию на автодорогах, значительно уменьшив статистику дорожно-транспортных происшествий.