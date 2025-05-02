Час змінити налаштування своєї пральної машинки: які переваги прання при 30 °C

Більшість програм стандартних пральних машинок передбачає прання білизни при температурі щонайменше 40°C. Вважається, що за такої температури можна позбутися більшості забрудненнь, не зіпсувавши при цьому тканину.

Однак є сенс переглянути звичні налаштування вашої пральної машинки, знизивши стандартну температурау прання до 30 °C. Експерти пояснили, які переваги прання за такої температури. А їх, повірте,03 чимало.

Як прання при 30 °C допоможе в зекономити електроенергію?

Здавалось би різниця між 30 °C та 40 °C мінімальна – лише якихось 10 °C. Та виявляється, що перучи на 30 °C ваша машинка витрачає аж на 38% менше електроенергії. А при актуальних цінах за 1 кВт*год – це чимала економія.

Крім того прання за 30 °C значно знижує навантаження на електромережу, та й на енергосистему країни в цілому. Адже регулярні ракетні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України змушують споживачів все частіше замислюватися про те, як економити електрику, щоб виникнути чергового локдауну.

Які тканинини краще прати при температурі 30 °C?

Далеко не всі тканини можна прати за температури 40 °C. Зокрема шовк, шерсть, віскоза чи навіть тонка бавовна при такій температурі можуть деформуватися і втратити свій початковий вигляд. Тоді як прання при 30 °C їм жодним чином не нашкодить, зберігаючи структуру тканини та не зменшуючи насиченість кольорів.

Звісно, деякі плями при температурі 30 °C можуть не відіпратися. Зокрема мова йде про застарілі забруднення та плями від жиру. Вони зазвичай вимагають більш високої температури прання – 40 °C чи навіть 60 °C. Однак для таких плям можна придбати спеціальні засоби, які підвищать ефективність прання, або ж скористатися програмою прання із замочуванням. Таким чином ви значно продовжите строк служби своїх улюблених речей, навіть тих, що виготовлені із делікатних тканин.