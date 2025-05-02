Пора изменить настройки своей стиральной машинки: какие преимущества стирки при 30 °C

02Большинство программ стандартных стиральных машинок предусматривает стирку белья при температуре не менее 40 °C. Считается, что при такой температуре можно избавиться от большинства загрязнений, не испортив при этом ткань.

Однако имеет смысл пересмотреть привычные настройки вашей стиральной машинки, снизив стандартную температуру стирки до 30 °C. Эксперты объяснили, каковы преимущества стирки при такой температуре. А их, поверьте, немало.

Как стирка при 30 °C поможет сэкономить электроэнергию?

Казалось бы, разница между 30 °C и 40 °C минимальна – лишь каких-то 10 °C. Но оказывается, что стирая на 30 °C ваша машинка тратит аж на 38% меньше электроэнергии. А при актуальных ценах за 1 кВт*ч – это немалая экономия.

Кроме того, стирка за 30 °C значительно снижает нагрузку на электросеть, да и на энергосистему страны в целом. Ведь регулярные ракетные атаки врага на энергетическую инфраструктуру Украины заставляют потребителей все чаще задумываться о том, как экономить электричество, чтобы избежать очередного локдауна.

Какие ткани лучше стирать при температуре 30°C?

Не все ткани можно стирать при температуре 40 °C. В частности шелк, шерсть, вискоза и даже тонкий хлопок при такой температуре могут деформироваться и потерять свой первоначальный вид. В то время как стирка при 30 °C им никак не навредит, сохраняя структуру ткани и не влияя на насыщенность цвета.

Конечно, некоторые пятна при температуре 30 °C могут не отстираться. В частности речь идет о устаревших загрязнениях и пятнах от жира. Они традиционно требуют более высокой температуры стирки – 40 °C или даже 60 °C. Однако для таких пятен можно приобрести специальные средства, которые повысят эффективность стирки или воспользоваться программой стирки с замачиванием. Таким образом вы значительно продлите срок службы своих любимых вещей, даже тех, что изготовлены из деликатных тканей.