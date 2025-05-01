Разговоры, СМС и вдоволь интернета всего за 90 грн в месяц: в lifecell рассказали о своем самом выгодном тарифе

02Несмотря на то, что сотовая связь Украины постоянно дорожает, некоторые украинские операторы продолжают искать возможности предложить своим клиентам выгодные условия сотрудничества. В частности, абоненты мобильного оператора lifecell могут перейти на один из самых экономичных тарифов в Украине, платя всего 90 грн в месяц. При этом они смогут вволю звонить, отправлять СМС-сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

Самый выгодный семейный тариф от lifecell

Тариф «Смарт Семья S», который по праву можно назвать самым выгодным предложением от lifecell, идеально подойдет семьям или компаниям друзей. Ведь он предусматривает предоставление одного пакета услуг сразу на нескольких абонентов – до 5 человек. При этом в данной группе 1 абонент считается инициатором, а остальные 4 – участниками.

Пакет на 4 недели стоит 450 грн и включает в себя:

безлимитные звонки в сети lifecell;

500 СМС на номера украинских операторов;

500 мин на звонки внутри страны как на мобильные, так и на городские номера;

20 ГБ мобильного интернета.

Этими услугами могут воспользоваться все члены группы, в то время как оплачивает пакет только инициатор. Кроме того, инициатор может установить ограничение на использование минут, СМС или мобильного трафика для каждого из членов группы.

Почему этот пакет считается самым выгодным?

Если рассчитать стоимость пользования услугами оператора отдельно для каждого участника группы, то она составляет всего 90 грн за 4 недели. По сравнению с другими тарифами lifecell, а тем более с ценами на услуги других украинских операторов – это поразительно мало.

Другие выгодные семейные тарифы от lifecell

Для семей или групп друзей, которым не хватает объема услуг в пакете «Смарт Семья S», lifecell предлагает еще два также достаточно выгодных тарифа. А именно:

«Смарт Семья M» – 500 грн (100 грн на каждого абонента из группы) за 4 недели;

«Смарт Семья L» – 600 грн (120 грн на абонента) за 4 недели.

В этих тарифах гораздо более «богатое» наполнение, так что вряд ли кому-то из участников группы не хватит минут или гигабайтов интернета.