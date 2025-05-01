Розмови, СМС та вдосталь інтернету всього за 90 грн на місяць: у lifecell розповіли про свій найвигідніший тариф

02Попри те, що стільниковий зв’язок Україні постійно дорожчає, деякі українські оператори продовжують шукати можливостей запропонувати своїм клієнтам якнайвигідніші умови співпраці. Зокрема абоненти мобільного оператора lifecell можуть перейти на один з найекономніших тарифів в Україні, сплачуючи лише 90 грн за місяць. При цьому вони зможуть вдосталь дзвонити, надсилати повідомлення та користуватися мобільним інтернетом.

Найвигідніший сімейний тариф від lifecell

Тариф «Смарт Сім’я S» який по праву можна назвати найбільш вигідною пропозицією від lifecell, ідеально підійде сім’ям або компаніям друзів. Адже він передбачає надання 1 пакету послуг одразу на кількох абонентів – до 5 чоловік. Причому у цій групі 1 абонент вважається ініціатором, а інші 4 – учасниками.

Пакет на 4 тижні коштує 450 грн і включає в себе:

безлімітні дзвінки в мережі lifecell;

500 СМС на номери українських операторів;

500 хв на дзвінки в межах країни як на мобільні, так і на міські номери;

20 ГБ мобільного інтернету.

Цими послугами можуть користуватися усі члени групи, тоді як оплачує пакет лише ініціатор. Крім того ініціатор може встановити обмеження на використання хвилин, СМС чи мобільного трафіку для кожного із членів групи.

Чому у цей пакет вважається найвигіднішим?

Якщо розрахувати вартість користування послугами оператора окремо для кожного учасника групи, то вона становить лише 90 грн за 4 тижні. У порівнянні з іншими тарифами lifecell, а тим більше з цінами на послуги інших українських операторів – це вражаюче мало.

Інші вигідні сімейні тарифи від lifecell

Для родин чи груп друзів яким бракує обсягу послуг в пакеті «Смарт Сім’я S», lifecell пропонує ще два також досить вигідних тарифи. А саме:

«Смарт Сім’я M» – 500 грн (100 грн на кожного абонента з групи) за 4 тижні;

«Смарт Сім’я L» – 600 грн (120 грн на абонента) за 4 тижні.

У цих тарифах значно «багатше» наповнення, тож навряд вони комусь з учасників групи не вистачить хвилин чи гігабайтів інтернету.