В Україні збирається запровадити новий штраф: власникам яких автомобілів доведеться викласти до 34 тис. грн

Українських автомобілістів можуть незабаром почати карати за надто гучні двигуни. Перевищення автівкою допустимого рівня шуму обходитиметься її водію у суму від 17 тис. до 34 тис. грн. Але це ще не найгірше. У деяких випадках до автомобілістів будуть застосовувати набагато жорсткіші санкції.

Як каратимуть порушників «режиму тиші»?

Згідно із законопроектом №9564, авторами якого стали Давид Арахамія та Максим Бужанський із партії «Слуга народу», для водіїв надто гучних автомобілів передбачена ціла система покрань. Зокрема до них збираються застосовувати такі штрафні санкції:

за перше порушення шумового режиму – штраф у сумі 17 тис. грн;

за друге порушення – штраф 34 тис. грн, а в деяких випадках навіть тимчасове вилучення водійських прав.

Проте позбавляти права керування транспортним засобом водіїв із надто гучними двигунами, згідно із текстом законопроекту, будуть лише у виняткових випадках. До більшості порушників застосовуватимуть лише систему штрафів.

Що не так із шумними автівками?

Як ідеться у пояснювальній записці до законопроекту, запровадження штрафів за порушення шумового режиму – це рішення, яке назрівало вже давно. Адже чимало водіїв навмисно встановлюють на свої автомобілі спеціальні пристрої, які роблять звук двигуна більш гучним та виразним.

Однак під час війни такі «спецефекти» ні до чого. Власне і в мирний час гучні автівки заважають спокійному відпочинку громадян, особливо у темну пору доби. А під час воєнного стану ситуація ускладнюється ще й схожістю звуку від двигуна на шахеди та інші небезпечні літальні апарати. Тож такі автівки не лише лякають людей, а й заважають Збройним силам якнайретельніше виконувати свої функції.

Коли саме поліцейські почнуть застосовувати нові штрафи, поки що невідомо. Законопроект було включено до порядку денного парламенту у лютому 2025 року, тож нардепів ще повно часу, щоб його розглянути.