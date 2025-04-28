Минус 430 грн со счета за свет: нужно лишь приобрести одно универсальное устройство

Украинцы могут сэкономить внушительную сумму на оплате за электричество. Для этого достаточно установить один простой прибор, который можно приобрести почти в каждом магазине бытовой техники. Таким образом, среднестатистическая украинская семья может сэкономить по меньшей мере 430 грн в месяц.

Как на треть уменьшить счета за электричество?

Чтобы абсолютно легально и без всякого мошенничества сэкономить около 30% на оплате за свет, нужно приобрести 2-зонный счетчик. Такой счетчик рассчитывает стоимость потребленной электроэнергии по двум разным тарифам – дневному и ночному. А именно:

с 7:00 до 23:00 – оплата начисляется по стандартному тарифу 4,32 грн/кВт*ч;

с 23:00 до 7:00 – по специальному ночному тарифу, который составляет 50% от дневного, а именно 2,16 грн/кВт*ч.

Таким образом, среднестатистическая семья из 3 человек, у которой есть электроплита, холодильник и бойлер, при использовании 300 кВт*ч в месяц может сэкономить от 430 грн. Ведь с обычным счетчиком такое домохозяйство платило бы за электроэнергию 1296 грн в месяц, а с 2-зонным – примерно 860 грн.

Что нужно помимо нового счетчика?

Чтобы уменьшить свои счета за электроэнергию не достаточно просто установить другой счетчик. Нужно прежде всего обратиться к своему оператору сетей электроснабжения и попросить о переводе вашей квартиры на другой тарифный план. А именно тот, что соответствует 2-зонному счетчику. Тогда со следующего расчетного месяца вам начислят оплату уже по новому тарифу.

Как экономить на свете еще больше?

Чтобы платить за электричество еще на несколько процентов меньше, следует пересмотреть свой стиль пользования некоторыми электрическими устройствами. В частности, бытовую технику, потребляющую много электроэнергии, лучше включать в темное время суток.

Например, можно запускать на ночь стиральную машинку, посудомойку и т.д. Тогда еще большая доля потребленного электричества будет обходиться вам лишь в 50% от своей фактической стоимости. Общая же экономия будет составлять не треть, а даже половину от полной суммы счета.