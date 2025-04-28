Мінус 430 грн з рахунку за світло: потрібно придбати лише один універсальний пристрій

Українці можуть заощадити значну суму на оплаті за електрику. Для цього достатньо встановити лише один простий прилад, який можна придбати майже в кожному магазині побутової техніки. Таким чином середньостатистична українська родина може заощадити щонайменше 430 грн за місяць.

Як на третину зменшити рахунки за електрику?

Щоб абсолютно легально та без жодних хитрощів зекономити близько 30% на оплаті за світло, потрібно придбати 2-зонний лічильник. Такий лічильник розраховує вартість спожитої електроенергії за двома різними тарифами – денним та нічним. А саме:

із 7:00 до 23:00 – оплата нараховується за стандартним тарифом 4,32 грн/кВт*год;

із 23:00 – 7:00 – за спеціальним нічним тарифом, що складає 50% від денного, а саме 2,16 грн/кВт*год.

Таким чином середньостатистична родина з 3 осіб, у якої є електроплита, холодильник та бойлер, при використанні 300 кВт*год в місяць може заощадити від 430 грн. Адже зі звичайним лічильником таке домогосподарство сплачувало б за електроенергію 1296 грн в місяць, а із 2-зонним – приблизно 860 грн.

Що потрібно крім нового лічильника?

Аби зменшити свої рахунки за електроенергію не вистачить просто встановити інший лічильник. Потрібно перш за все звернутися до свого оператора мереж електропостачання та попрохати про переведення вашої квартири на інший тарифний план. А саме той, що відповідає 2-зонному лічильнику. Тоді з наступного розрахункового місяця вам нарахують оплату вже за новим тарифом.

Як економити на світлі ще більше?

Щоб платити за електрику ще на кількадесят відсотків менше, варто переглянути свій спосіб користування деякими електричними пристроями. Зокрема побутову техніку, що споживає багато електроенергії, краще вмикати у темну пору доби.

Наприклад можна запускати на ніч пральну машинку, посудомийку тощо. Тоді ще більша частка спожитої електрики буде обходитися вам лише у 50% відсотків від своєї фактичної вартості. Загальна ж економія складатиме не третину, а навіть половину від повної суми рахунку.