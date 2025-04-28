Не все магниты следует цеплять на холодильник: какие из них могут портить технику и даже отрицательно влиять на здоровье

Множество людей имеют дома различные сувенирные магнитики, привезенные из разных путешествий. Обычно их цепляют на холодильник. У некоторых магнитов может быть столько, что и дверцы холодильника за ними совсем не видно. В общем, это не опасно для большинства современных моделей. Однако некоторых магнитов все же следует опасаться. Эксперты рассказали каким именно и почему.

Избегайте неодимовых магнитов

Эксперты говорят, что следует избегать неодимовых магнитов серебристого цвета. Говорят, что они очень мощные, поэтому даже могут негативно влиять на людей, имеющих сердечный кардиостимулятор. Также они могут выводить из строя сенсорную панель, которую имеет много современных моделей.

Если же принимать во внимание обычные магниты, то вот, какие мысли распространяются по их поводу.

С положительного:

Научные исследования показывают, что обычные магниты никак не влияют на электронику и сам холодильник. Их магнитное поле слишком слабо, даже если магнитов много. Дверцам холодильника не тяжело. Магниты просто держатся на верхней металлической поверхности. Магниты не влияют на потребление холодильником электроэнергии или его производительность.

Из минусов:

Если наклеить слишком много магнитов или выбирать большие сувениры, то они могут ненароком отцепляться, и даже оставлять на поверхности дверцы царапины или сколы. Когда цепляете магнит на дверцу, внимательно посмотрите, нет ли на его поверхности легкого основания из клея. Если есть, то он может остаться на дверце и образовать пятно.

В общем, если вы решили украсить дверцу холодильника магнитами, то выбирайте небольшие сувениры и не цепляйте их слишком близко друг к другу, чтобы они не сползли и ненароком не попадали. Если же у вас действительно большая коллекция, то лучше купить специальную доску и прикрепить все магниты к ней.