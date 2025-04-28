В Украине собираются ввести новый штраф: владельцам каких автомобилей придется выложить до 34 тыс. грн

Украинских автомобилистов могут в скором времени начать наказывать за слишком громкие двигатели. Превышение автомобилем допустимого уровня шума будет обходиться его водителю в сумму от 17 тыс. до 34 тыс. грн. Но это еще не самое страшное. В некоторых случаях к автомобилистам будут применяться гораздо более жесткие санкции.

Как будут наказывать нарушителей «режима тишины»?

Согласно законопроекту №9564, авторами которого стали Давид Арахамия и Максим Бужанский из партии «Слуга народа», для водителей слишком громких автомобилей предусмотрена целая система наказаний. В частности, к ним собираются применять следующие штрафные санкции:

за первое нарушение шумового режима – штраф в сумме 17 тыс. грн;

за второе нарушение – штраф 34 тыс. грн, а в некоторых случаях даже временное лишение водительских прав.

Однако отбирать водительское удостоверение у водителей со слишком громкими двигателями, согласно тексту законопроекта, будут только в исключительных случаях. К большинству нарушителей будет применяться только система штрафов.

Что не так с шумными машинами?

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, введение штрафов за нарушение шумового режима – это решение, назревавшее уже давно. Ведь многие водители намеренно устанавливают на свои автомобили специальные устройства, делающие звук двигателя более громким и выразительным.

Однако во время войны такие «спецефекты» ни к чему. Собственно и в мирное время громкие автомобили мешают спокойному отдыху граждан, особенно ночью. А во время военного положения ситуация усложняется еще и сходством звука от двигателя со звуком шахедов и других опасных летательных аппаратов. Так что такие автомобили не только пугают людей, но и мешают Вооруженным силам тщательно выполнять свои функции.

Когда именно полицейские начнут применять новые штрафы, пока неизвестно. Законопроект был включен в повестку парламента в феврале 2025 года, поэтому у нардепов еще полно времени, чтобы его рассмотреть.