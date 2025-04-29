Українці масово купують одноразові автомобілі: чому сучасний автопром більше не робить ставку на довговічність

Більшість автівок, які сьогодні купують українці, попри цілу низку принад, мають один великий недолік – недовговічність. Чимало з них ледь витримують гарантійний термін, а потім поломки починають «вилазити» одна за одною. Що не так із сучасними автомобілями та чим вони відрізняються від продукції автопрому 1980–1990-х років?

Недоліки сучасних авто – це частина проекту

Недоліки, які починають проявлятися на 3-5-й рік користування автівкою, зазвичай «плануються» ще під час її проектування. Виробник навмисно зменшує ресурс найважливіших систем автомобіля, таких як двигун, трансмісія та інші життєво важливі вузли. План такий: машина повинна безвідмовно про працювати до закінчення гарантійного терміну, а далі – будь, що буде. Тож власнику автомобіля вже після кількох років їзди доводиться або вкладати шалені гроші у ремонт, або вирушати у салон за новою автівкою.

Легша не означає витриваліша

Ще одним «грішком» сучасних виробників є бажання за будь-яку ціну зробити авто легшим, щоб знизити обсяг споживання палива. З цією метою чавун заміняють на алюміній, а витривалі й потужні поршні – на більш крихкі, тонкостінні альтернативи. В результаті двигун стає більш схильним до перегрівання та значно швидше зношується.

Економія на трансмісії

Щоб знизити собівартість автівки ще більше, автовиробники все частіше заміняють коробки автомат на так звані варіатори чи роботизовані трансмісії. І хоч цей варіант вважається доволі високотехнологічним, такі трансмісії виходять з ладу фактично за кілька років, особливо якщо їх належним чином не обслуговувати.

Екологічні, але недовговічні

У зв’язку з новими екологічними нормами, нові автівки оснащують спеціальними системами, які очищують вихлоп. Однак вони також не живуть довше 3-5 років, а вартують чимало. Тож автовласникам вже у перші кілька років експлуатації доводиться за власний кошт заміняти такі дороговартісні компоненти.