Украинцы массово покупают одноразовые автомобили: почему современный автопром больше не делает ставку на долговечность

Большинство автомобилей, которые сегодня покупают украинцы, несмотря на целый ряд преимуществ, имеют один большой недостаток – недолговечность. Многие из них едва выдерживают гарантийный срок, а затем поломки начинают «вылезать» одна за другой. Что не так с современными автомобилями и чем они отличаются от продукции автопрома 1980-1990-х годов?

Недостатки современных автомобилей – это часть проекта

Недостатки, которые начинают проявляться на 3-5-й год использования автомобиля, обычно «планируются» еще во время его проектирования. Производитель намеренно уменьшает ресурс важнейших систем автомобиля, таких как двигатель, трансмиссия и другие жизненно важные узлы. Таким образом владельцу уже через несколько лет после покупки приходится либо вкладывать сумасшедшие деньги в ремонт, либо отправляться в салон за новым автомобилем.

Более легкая не означает более выносливая

Еще одним «грешком» современных производителей является желание любой ценой сделать машину легче, чтобы снизить объем потребления топлива. С этой целью чугун заменяют алюминием, а выносливые и мощные поршни – более хрупкими, тонкостенными альтернативами. В результате двигатель легче подвергается перегреву и значительно быстрее изнашивается. И вот вам уже снова приходиться раскошелиться на ремонт.

Экономия на трансмиссии

Чтобы снизить себестоимость автомобиля еще больше, автопроизводители заменяют коробки автомат на так называемые вариаторы или роботизированные трансмиссии. И хотя этот вариант считается достаточно высокотехнологичным, такие трансмиссии выходят из строя фактически через несколько лет, особенно если беспощадно эксплуатировать и должным образом не обслуживать.

Экологические, но недолговечные

В связи с новыми экологическими нормами, новые автомобили оснащают специальными системами, которые очищают выхлоп. Однако они также не живут дольше 3-5 лет, а стоят немало. Поэтому автовладельцам уже в первые несколько лет эксплуатации приходится за свой счет заменять такие дорогостоящие компоненты.