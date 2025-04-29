Найпростіший спосіб зробити унітаз білосніжним: лайфхак від клінінг-спеціалістів із Буковелю

Чистота туалету – це дуже важливий аспект не тільки з точки зору естетики, а й гігієни. У такому інтимному приміщення нам завжди хочеться відчувати себе затишно та комфортно. І навіть попри те що прибирання туалету, а особливо миття унітазу – заняття не з приємних, для багатьох господинь воно стоїть на першому місці, випереджаючи за важливістю навіть прибирання кухні.

Однак мало хто знає що зробити туалет білосніжним можна навіть без дорогої хімії. Цей спосіб цілком екологічний, а до того ж дуже економний. При цьому його ефективність доведена досвідом клінінг компаній, що обслуговують відомі готелі у Буковелі.

Сіль – універсальний спосіб для чистки туалетів

Спеціалісти з клінінгу розповідають, що найкращим засобом для чистки туалету є звичайна кухонна сіль. Як миючий засіб вона має цілу низку переваг:

Антибактеріальну дію.

Здатність до поглинання запахів.

Делікатну абразивну дію.

Завдяки таким якостям сіль вважається ідеальним засобом для видалення бруду та нальоту із унітазу. З її допомогою можна відчистити вапняний наліт та виконати ґрунтовне прибирання, не використовуючи агресивні та шкідливі для здоров’я хімікати.

Як відчистити унітаз за допомогою солі?

Щоб ваш унітаз знову засяяв як новенький потрібна не тільки сіль. Вам знадобляться також:

Половина стакану білого оцту.

Кілька крапель лимонного соку чи ефірної олії.

Спеціальна щітка для чистки унітазу.

Ось і все. Тепер можна приступати до самого процесу прибирання. Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Спершу насипте в унітаз трохи солі, приділяючи найбільшу увагу ділянкам із сильними забрудненнями та нальотом. Далі покрийте шар солі оцтом, заливши його попередньо у пульверизатор. Додайте кілька крапель ефірної олії чи лимонної кислоти для приємного аромату.

Після нанесення всіх цих речовин ви почуєте характерне шипіння. Його викликає хімічна реакція між сіллю та оцтом. Зачекайте кілька хвилин щоб природна хімія подіяла, а далі пройдіться по особливо забруднених місцях щіткою для унітазу. Потім можна просто змити воду і насолоджуватися ідеальною чистотою свого унітазу.