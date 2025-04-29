Самый простой способ сделать унитаз белоснежным: лайфхак от клининговых специалистов из Буковеля

Чистота туалета – это очень важный аспект не только с точки зрения эстетики, но и гигиены. В таком интимном помещении нам всегда хочется чувствовать себя уютно и комфортно. И даже несмотря на то, что уборка туалета, а особенно мытье унитаза – занятие не из приятных, для многих хозяек оно стоит на первом месте, опережая по важности даже уборку кухни.

Однако мало кто знает, что сделать туалет белоснежным можно даже без дорогой химии. Этот способ вполне экологичен, а к тому же очень экономичен. При этом его эффективность доказана опытом клининг-компаний, обслуживающих известные отели в Буковеле.

Соль – универсальный способ для чистки туалетов

Специалисты по клинингу рассказывают, что лучшим средством для чистки туалета является обычная поваренная соль. Как моющее средство она имеет целый ряд преимуществ:

Антибактериальное действие.

Способность к поглощению запахов.

Деликатное абразивное действие.

Благодаря таким качествам, соль считается идеальным средством для удаления грязи и налета с унитаза. С ее помощью можно отчистить известковый налет и выполнить основательную уборку, не используя агрессивные и вредные для здоровья химикаты.

Как отчистить унитаз с помощью соли?

Чтобы ваш унитаз снова засиял как новенький, нужна не только соль. Вам понадобятся также:

Половина стакана белого уксуса.

Несколько капель лимонного сока или эфирного масла.

Специальная щётка для чистки унитаза.

Вот и все. Теперь можно приступать к самому процессу уборки. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Сначала насыпьте в унитаз чуть-чуть соли, уделяя наибольшее внимание участкам с сильными загрязнениями и налетом. Далее покройте слой соли уксусом, предварительно залив его в пульверизатор. Добавьте несколько капель эфирного масла или лимонной кислоты для приятного аромата.

После нанесения всех этих веществ вы услышите характерное шипение. Его вызывает химическая реакция между солью и уксусом. Подождите несколько минут, чтобы естественная химия подействовала, а дальше пройдитесь по особо загрязненным местам щеткой для унитаза. Затем можно просто смыть воду и наслаждаться безупречной чистотой своего унитаза.