Абонентам Vodafone постійно приходять повідомлення про заміну SIM-карти: у чому причина

Абонентам Vodafone вже не перший місяць регулярно приходять повідомлення від оператора із проханням замінити стару SIM-карту на нову. Для чого це потрібно та які нові можливості отримають абоненти, якщо дослухаються до цієї поради? У Vodafone докладно розповіли про особливості нових SIM-ок.

4G – головний плюс від оновлення SIM-карти

В офісі Vodafone Ukraine розповіли, що після заміни SIM-карти старого зразка на Power SIM чи eSIM абоненти перш за все отримають доступ до 4G. Одразу ж після оновлення SIM-карти вони зможуть у повній мірі оцінити переваги нового виміру інтернету, що значно переважає вже знайомий клієнтам Vodafone 3G.

З переходом на нову SIM-карту із підтримкою 4G абоненти Vodafone отримають такі переваги:

вищу якість мобільного зв’язку навіть за умови слабкого сигналу;

високу швидкість скачування файлів та завантаження онлайн-відео;

кращу якість голосових дзвінків;

рідші переривання та збої під час з’єднання;

необмежений доступ до найсучасніших цифрових сервісів.

Ці переваги будуть особливо відчутними для абонентів, що працюють віддалено або часто подорожують. Завдяки доступу до 4G вони завжди матимуть якісне інтернет-з’єднання навіть у місцях, де навантаження на мережу надвисоке.

Як замінити стару SIM-ку на Power SIM або eSIM?

Щоб перейти на SIM-карту з підтримкою 4G у Vodafone радять скористатися однією з наступних опцій:

Замовити Power SIM — фізичну SIM-карту, що підтримує 4G. Зробити замовлення можна онлайн, а отримати картку у будь-якому магазині Vodafone. Встановити eSIM — віртуальну SIM-карту із 4G, яка активується онлайн. Вона не має фізичного аналогу та дозволяє зекономити місце у смартфоні.

Отримати всі інструкції щодо встановлення та активації обох видів SIM-карт можна перейшовши на офіційну сторінку Vodafone. Весь процес забере лише кілька хвилин, а різницю в якості зв’язку та швидкості інтернету ви відчуєте миттєво.