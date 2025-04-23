Абонентам Vodafone постоянно приходят сообщения о замене SIM-карты: в чем причина

0Абонентам Vodafone уже не первый месяц регулярно приходят сообщения от оператора с просьбой заменить старую SIM-карту на новую. Зачем это нужно и какие новые возможности получат абоненты, если прислушаются к этому совету? В Vodafone подробно рассказали об особенностях новых SIM-ок.

4G – главный плюс от обновления SIM-карты

В офисе Vodafone Ukraine рассказали, что после замены SIM-карты старого образца на Power SIM или eSIM абоненты, прежде всего, получат доступ к 4G. Сразу после обновления SIM-карты они смогут в полной мере оценить преимущества нового измерения интернета, который значительно превосходит уже знакомый клиентам Vodafone 3G.

С переходом на новую SIM-карту с поддержкой 4G абоненты Vodafone получат следующие преимущества:

высшее качество мобильной связи даже при слабом сигнале;

высокая скорость скачивания файлов и загрузки онлайн-видео;

лучшее качество голосовых звонков;

более редкие прерывания и сбои во время соединения;

неограниченный доступ к самым современным цифровым сервисам.

Эти преимущества будут особенно ощутимы для работающих удаленно или часто путешествующих абонентов. Благодаря доступу к 4G они всегда будут иметь качественное интернет-соединение даже в местах, где нагрузка на сеть сверхвысокая.

Как заменить старую SIM-ку на Power SIM или eSIM?

Чтобы перейти на SIM-карту с поддержкой 4G в Vodafone советуют воспользоваться одной из следующих опций:

Заказать Power SIM – физическая SIM-карта, поддерживающая 4G. Сделать заказ можно онлайн, а получить карту в любом магазине Vodafone. Установить eSIM – виртуальную SIM-карту с 4G, которая активируется онлайн. Она не имеет физического аналога и позволяет сэкономить место в смартфоне.

Получить все инструкции по установке и активации обоих видов SIM-карт можно, перейдя на официальную страницу Vodafone. Весь процесс займет всего несколько минут, а разницу в связи и скорости интернета вы почувствуете мгновенно.