Абонентам Vodafone постоянно приходят сообщения о замене SIM-карты: в чем причина
Оператор объяснил? почему владельцы старых SIM-ок сами заинтересованы в скорейшем выполнении его рекомендации.
0Абонентам Vodafone уже не первый месяц регулярно приходят сообщения от оператора с просьбой заменить старую SIM-карту на новую. Зачем это нужно и какие новые возможности получат абоненты, если прислушаются к этому совету? В Vodafone подробно рассказали об особенностях новых SIM-ок.
4G – главный плюс от обновления SIM-карты
В офисе Vodafone Ukraine рассказали, что после замены SIM-карты старого образца на Power SIM или eSIM абоненты, прежде всего, получат доступ к 4G. Сразу после обновления SIM-карты они смогут в полной мере оценить преимущества нового измерения интернета, который значительно превосходит уже знакомый клиентам Vodafone 3G.
С переходом на новую SIM-карту с поддержкой 4G абоненты Vodafone получат следующие преимущества:
- высшее качество мобильной связи даже при слабом сигнале;
- высокая скорость скачивания файлов и загрузки онлайн-видео;
- лучшее качество голосовых звонков;
- более редкие прерывания и сбои во время соединения;
- неограниченный доступ к самым современным цифровым сервисам.
Эти преимущества будут особенно ощутимы для работающих удаленно или часто путешествующих абонентов. Благодаря доступу к 4G они всегда будут иметь качественное интернет-соединение даже в местах, где нагрузка на сеть сверхвысокая.
Как заменить старую SIM-ку на Power SIM или eSIM?
Чтобы перейти на SIM-карту с поддержкой 4G в Vodafone советуют воспользоваться одной из следующих опций:
- Заказать Power SIM – физическая SIM-карта, поддерживающая 4G. Сделать заказ можно онлайн, а получить карту в любом магазине Vodafone.
- Установить eSIM – виртуальную SIM-карту с 4G, которая активируется онлайн. Она не имеет физического аналога и позволяет сэкономить место в смартфоне.
Получить все инструкции по установке и активации обоих видов SIM-карт можно, перейдя на официальную страницу Vodafone. Весь процесс займет всего несколько минут, а разницу в связи и скорости интернета вы почувствуете мгновенно.