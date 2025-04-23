В Украине больше нет особых пенсионеров: выплаты самого богатого пенсионера страны сократились в 4 раза

24В Украине уменьшили самую высокую пенсию, сократив разрыв между «особыми» и рядовыми пенсионерами. Теперь самая большая официальная пенсия составляет 51 042 грн, что значительно уменьшило нагрузку на Пенсионный фонд.

Коэффициенты уменьшения пенсий восстановили справедливость

Снизить максимальную пенсию, которую еще недавно получали некоторые «избранные» пенсионеры, удалось за счет коэффициентов уменьшения сверхвысоких пенсий. Введенные еще в январе 2025 года они помогли Пенсионному фонду сохранить почти 120 млн грн, установив определенные ограничения на пенсии размером свыше 23 610 грн.

По словам главы Минсоца Оксаны Жолнович, нововведение было применено только ко сверхбольшим пенсионным выплатам. При этом коэффициенты никак не ограничивают страховую часть пенсий, начисленную на основе взносов самих ее получателей. Также новые ограничения не затрагивают выплаты для военных участников боевых действий и семей погибших ветеранов.

Однако, по словам Оксаны Жолнович, свою главную цель нововведенные коэффициенты оправдали, сделав систему начисления пенсий более справедливой. В частности, существенно уменьшился разрыв между пенсиями, начисленными по общим правилам и исчисляемыми в соответствии со специальными законами.

Самый богатый пенсионер Украины «упал с небес на землю»

Напомним, что самую большую пенсию в Украине раньше получал бывший нардеп-регионал Сергей Кивалов. Благодаря помощи одного из одесских судей и справки из возглавляемого Киваловым университета ему удалось увеличить свою пенсию в 17 раз. Ежемесячно ПФУ вынужден был выплачивать экс-нардепу 246 тыс. грн, хотя всего несколько лет назад он получал вполне обычные выплаты в размере 14 тыс. грн. грн.

Благодаря внедрению коэффициентов рекордно высокая пенсия Кивалова уменьшилась в четыре раза. Так что особый пенсионер фактически «упал с небес на землю». Однако некоторым пенсионерам с искусственно завышенным доходом все же удалось упразднить примененные к ним коэффициенты через суд. К тому же заоблачно высокие пожизненные выплаты, которые считаются аналогом пенсии для судей, уменьшить не удалось и они все так же составляют около 390 тыс. грн.