В Україні більше немає особливих пенсіонерів: виплати найбагатшого пенсіонер країни скоротилися у 4 рази

В Україні зменшили найвищу пенсію, скоротивши розрив між «особливими» та пересічними пенсіонерами. Тепер найбільша офіційна пенсія становить 51 042 грн, що значно зменшило навантаження на Пенсійний фонд.

Коефіцієнти зменшення пенсій відновили справедливість

Зменшити максимальну пенсію, яку ще донедавна отримували деякі «обрані» пенсіонери, вдалося за рахунок коефіцієнтів зменшення надвисоких пенсій. Впроваджені ще у січні 2025-го року, вони допомогли Пенсійному фонду зберегти майже 120 млн грн, встановивши певні обмеження на пенсії величиною понад 23 610 грн.

За словами очільниці Мінсоцу Оксани Жолнович, нововведення було застосоване лише до надвеликих пенсійних виплат. При цьому коефіцієнти жодним чином не обмежують страхову частину пенсій, нараховану на основі внесків самих її отримувачів. Також нові обмеження не зачіпають виплати для військових-учасників бойових дій та родин загиблих ветеранів.

Однак, за словами Оксани Жолнович, свою головну мету нововведені коефіцієнти виправдали, зробивши систему нарахування пенсій значно справедливішою. Зокрема суттєво зменшився розрив між пенсіями, нарахованими за загальними правилами та тими, що обчислюються згідно зі спеціальними законами.

Найбагатший пенсіонер України «впав з небес на землю»

Нагадаємо, що найбільшу пенсію в Україні раніше отримував колишній нардеп-регіонал Сергій Ківалов. Завдяки допомозі одного з одеських суддів та довідки з очолюваного Ківаловим університету йому вдалося збільшити свою пенсію аж у 17 разів. Щомісяця ПФУ змушений був виплачувати екс-нардепу аж 246 тис. грн, хоча лише кілька років тому він отримував цілком звичайні виплати в розмірі 14 тис. грн.

Завдяки впровадженню коефіцієнтів рекордно висока пенсія Ківалова зменшилася учетверо. Тож особливий пенсіонер фактично «впав з небес на землю». Однак деяким пенсіонерам зі штучно завищеним доходом все ж вдалося скасувати застосовані до них коефіцієнти через суд. До того ж захмарно високі довічні виплати, які вважаються аналогом пенсії для суддів, зменшити не вдалося і вони й далі становлять близько 390 тис. грн.