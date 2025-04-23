Украинцам будут отправлять смс-сообщения о том, что они находятся в розыске: обновление от Минобороны

Многие украинцы, военнообязанные, не появились вовремя в ТЦК для обновления данных и сейчас находятся в розыске. Люди не знают точно, есть ли они в розыске или нет. Конечно, многие украинцы все еще остаются в тени, их нет ни в каких базах, поэтому и в розыск их пока не подавали. В Министерстве обороны Украины сообщили, что вскоре сообщение о том, что лицо в розыске будет приходить ему в приложении Резерв+.

Приложение обновили и добавили несколько новых опций

Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что «Резерв+» обновили до версии 1.6.0 и теперь в приложении есть несколько новых опций. В частности, людям будет приходить сообщение, что они в розыске, а затем, если этот вопрос будет решен, то будет приходить уведомление о прекращении розыска.

В Минобороны заявили, что это удобная опция, ведь таким образом человек будет предупрежден и у него не возникнет неприятных ситуаций на блокпостах или где-нибудь в общественном месте при встрече с правоохранителями или представителями ТЦК.

Также в Минобороны добавили, что будет еще несколько обновлений, однако о них сообщат впоследствии. Пока нет даже намека на то, что бы это могло быть.

За нарушение правил учета также будут штрафовать

Лица, не вовремя обновившие данные, будут не только подавать в розыск, но и штрафовать. Пока количество таких штрафов резко возросло и по статистике речь о лицах, входящих в возрастную категорию 25-35 лет. Правда, платить штраф торопятся не все. Если принимать во внимание все открытые производства в 2024 году, то на сегодняшний день успешно закрыто только каждое второе.

Напомним, что сумма штрафа составляет от 17000 до 25500 гривен. Если речь идет о должностных лицах или юридических лицах, то штраф растет до 34 000 или даже 59 000 гривен.