Українцям надсилатимуть смс-повідомлення про те, що вони у розшуку: оновлення від Міноборони

Чимало українців, які є військовозобов’язаними, не зʼявилися вчасно в ТЦК для оновлення даних й зараз перебувають у розшуку. Люди не знають достеменно, чи є вони у розшуку, чи ні. Звісно, чимало українців все ще залишаються в тіні, їх немає в ніяких базах, тож і у розшук їх поки не подавали. У Міністерстві оборони України повідомили, що невдовзі повідомлення про те, що особа у розшуку, приходитиме їй у додатку Резерв+.

Додаток оновили та додали кілька нових опцій

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла, що «Резерв+» оновили до версії 1.6.0 й тепер в застосунку є кілька нових опцій. Зокрема, людям приходитиме повідомлення, що вони в розшуку, а потім, якщо це питання буде вирішено, то приходитиме сповіщення про припинення розшуку.

У Міноборони заявили, що це зручна опція, адже таким чином людина буде попереджена й у неї не виникне неприємних ситуацій на блокпостах, чи десь у громадському місці при зустрічі з правоохоронцями або представниками ТЦК.

Також у Міноборони додали, що буде ще кілька оновлень, однак про них повідомлять згодом. Наразі немає навіть натяку на те, що б це могло бути.

За порушення правил обліку також будуть штрафувати

Осіб, які не вчасно оновили дані, не лише подаватимуть в розшук, а й штрафуватимуть. Наразі кількість таких штрафів різко зросла й за статистикою мова про осіб, які входять до вікової категорії 25-35 років. Щоправда, сплачувати штраф квапляться не всі. Якщо брати до уваги всі відкриті провадження у 2024 році, то на сьогодні успішно закритими є лише кожне друге.

Нагадаємо, що сума штрафу становить від 17 000 до 25 500 гривень. Якщо мова про посадовців або юридичних осіб, то штраф зростає до 34 000 або навіть 59 000 гривень.